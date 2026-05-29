iSolar 400 Advanced
Щёточная насадка Karcher iSolar 400 работает при потоке воды 700-1000 л / час. Щетка оснащена гидроприводом с диском шириной 400 мм и подходит для очистки фотоэлектрических систем небольших и средних размеров. Ею можно очищать даже подвесные конструкции.
Щёточная насадка Karcher iSolar 400 предназначена для подключения аппаратм высокого давления с расходом воды от 700 до 1000 л / час. Щётка имеет рабочую ширину 400 мм и отлично подходит для очистки фотоэлектрических систем малых и средних размеров. Данной щеткой удобно чистить даже подвесные системы благодаря небольшому весу и простоте управления.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 / 1000
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|400
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,55
Совместимая техника
Области применения
- Системное решение для очистки солнечных батарей