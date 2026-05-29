iSolar 400 Advanced

Щёточная насадка Karcher iSolar 400 работает при потоке воды 700-1000 л / час. Щетка оснащена гидроприводом с диском шириной 400 мм и подходит для очистки фотоэлектрических систем небольших и средних размеров. Ею можно очищать даже подвесные конструкции.

Щёточная насадка Karcher iSolar 400 предназначена для подключения аппаратм высокого давления с расходом воды от 700 до 1000 л / час. Щётка имеет рабочую ширину 400 мм и отлично подходит для очистки фотоэлектрических систем малых и средних размеров. Данной щеткой удобно чистить даже подвесные системы благодаря небольшому весу и простоте управления.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 / 1000
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 400
Вес (с упаковкой) (кг) 2,55
Области применения
  • Системное решение для очистки солнечных батарей
Принадлежности