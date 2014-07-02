Телескопическая струйная трубка
Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Особенности и преимущества
Эргономичный пистолет
- Малый вес и ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат.
Масса около 2 кг.
- Легкая очистка труднодоступных мест (особенно расположенных на высоте)
Плечевой ремень
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,096
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|4177 x 92 x 240
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Фасады
- Оранжереи