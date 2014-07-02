Телескопическая струйная трубка

Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.

Особенности и преимущества
Эргономичный пистолет
  • Малый вес и ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат.
Масса около 2 кг.
  • Легкая очистка труднодоступных мест (особенно расположенных на высоте)
Плечевой ремень
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,3
Вес (с упаковкой) (кг) 3,096
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 4177 x 92 x 240

Видео

Области применения
  • Фасады
  • Оранжереи
Принадлежности