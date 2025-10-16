G 160 Q
La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.
Más larga, cómoda y ergonómica: 13 centímetros más marcan la diferencia en la nueva pistola G 180 Q con Quick Connect y hacen que la limpieza con alta presión sea más agradable que nunca. Ideal también como pistola de recambio para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 con conexión Quick Connect sin Full Control.
Características y ventajas
Conexión rápida
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Seguro para niños
- El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|551 x 43 x 188