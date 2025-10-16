G 160 Q

La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.

Más larga, cómoda y ergonómica: 13 centímetros más marcan la diferencia en la nueva pistola G 180 Q con Quick Connect y hacen que la limpieza con alta presión sea más agradable que nunca. Ideal también como pistola de recambio para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 con conexión Quick Connect sin Full Control.

Características y ventajas
Conexión rápida
  • Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
  • Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Seguro para niños
  • El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 551 x 43 x 188