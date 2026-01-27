RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 2.5l

Alkaliczny środek czyszczący, do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami myjącymi, w myciu zasadniczym. Przeznaczony do warsztatów i zakładów przemysłowych.

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Skutecznie działa we wszystkich zakresach temperatur. RM 31 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 1-5%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
pH 13
Waga z opakowaniem (kg) 3,1
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Czyszczenie stajni
  • Czyszczenie beczek
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie cystern spożywczych
  • Czyszczenie fasad