Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Skutecznie działa we wszystkich zakresach temperatur. RM 31 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 1-5%