Yıkanabilir ara filtre, nemle havada bulunan toz tanecikleri ve alerjenler gibi küçük hava kaynaklı tanecikleri tutar ve su filtresi vakum temizleyicisini, su girişine karşı korur. Kauçuk uçlu filtre açılıp akan su altında yıkanabilir. Kalorifer üzerinde kurumaya bırakmanız yeterlidir.