DS 6
Özellikler ve faydalar
Çıkarılabilir su filtresi
- Doldurma ve temizlemesi oldukça kolay
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
- Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Enerji verimli motor
- Sadece 1400 W ile etkili vakum gücü
- Az enerji tüketimi
Otomatik kablo sarıcı
- Tek bir butonla hızlı bir şekilde kablo sarılabilir
Makine üzeri aksesuar depolama
- Tüm aksesuarlar aksesuar bölmesinde güvenle saklanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|650
|Su filtresi (l)
|2
|Çalışma yarıçapı (m)
|10,2
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.1 m
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Krom kaplama
- Kuru emiş başlığına değiştirme
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- Köpük önleyici
- Motor koruyucu filtre
Ekipman
- Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Koridorlar