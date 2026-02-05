BR 45/22 C
Tam donanımlı, akülü olarak çalışan BR 45/22 C Bp Pack zemin otomatı. Geniş bir alanda maksimum manevra kabiliyeti için döner silindir fırça başlığıyla ve KART teknolojisi ile birlikte.
Geniş yüzeylerde bile, yükseklik kısıtlamaları nedeniyle pratikte belli bir darlık hakimdir. BR 45/22 C Bp Pack zemin otomatı bu tür durumlar için ideal seçimdir. Her iki yönde de 200 derece dönebilen ve geniş bir çalışma genişliğine sahip olan KART teknolojisi (Kärcher Advanced Response Technology) ile donatılmış bir silindir fırça kafası olan bu sistem, olağanüstü manevra kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle son derece karışık yüzeyler için uygundur. Aynı zamanda, sürüş yönüne göre sürekli olarak çapraz konumda olan fırça ve sileceklerin konumlandırılması, alan performansında artış ve düzgün bir temizleme sonucu alınmasını sağlar. Dahili, yüksek güçlü lityum-iyon aküler, geleneksel kurşun akülerden üç kat daha uzun ömür sağlar ve ayrıca bakım gerektirmez. Yenilikçi eco!efficiency modunun kullanılması, çalışma sürelerini önemli ölçüde artırabilir ve çalışma gürültüsünü yaklaşık %40 azaltabilir. İsteğe bağlı HEPA filtresi egzoz havasını kirli sudan süzerek, hijyen açısından hassas bölgelerde çalışmanızı sağlar.
Özellikler ve faydalar
KART teknolojisi ile +/- 200 derece dönebilen fırça kafasıÇok mobilya olan alanlarda ve kıvrımlarda bile, makinenin ileri manevra kabiliyetine sahip olmasını sağlar. Fırça daima hareket yönüne çaprazdır. Emiş başlığı çubuğu bütün köşelerdeki suyu güvenilir bir şekilde vakumlar. Ters yönde temizleme ve süpürme mümkündür.
Yüksek performanslı lityum-iyon aküSıradan akülere kıyasla üç kat daha fazla kullanım süresi olmasına rağmen hiç bakım gerektirmez. Gerektiğinde geçici ve kısmi şarj mümkündür. Çok hızlı şarj süresi (3 saatte tam şarj, 1 saat içinde yarı şarj).
Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency modEnerji kullanımını azaltır ve akü ömrünü %50'ye kadar uzatır. Çalışma gürültüsünü %40'a kadar azaltır. Enerji tasarrufu, makinenin toplam CO₂ “emisyonunu” da azaltır.
Kompakt makine tasarımı
- Duvarlardan 90° açı ile uzaklaşmayı mümkün kılar.
- Makine çıkıntılarının olmaması, kullanımı kolaylaştırır.
Çok hafif
- Piyasadaki benzer makinelere göre yaklaşık %35 daha hafif.
- Basamaklarda, eşiklerde veya merdivenlerde taşımayı kolaylaştırır.
- Küçük araçlarda bile nakliye çok daha kolay.
Katlanabilir tutamak
- Alandan tasarruf sağlayan depolamayı kolaylaştırır.
- Küçük araçlarda nakliye için de uygundur.
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
- Farklı operatör boyutları için ergonomik olarak ayarlanabilir.
Güçlü dahili şarj cihazı içerir
- Akünün şarj edilmesi her zaman mümkündür.
- Üç saat içinde tamamen şarj edilebilir veya bir saat içinde yarı şarj edilebilir. Geçici şarj her zaman mümkündür.
- Şarj cihazı otomatik olarak kendini kapatır. Bekleme modundayken enerji tüketimi yoktur.
Rulo fırça teknolojisi
- İnatçı kirlerin çıkarılması için yüksek temas basıncı.
- Kaba zemin kaplamaları veya aralıkların temizlenmesi için bile çok iyi.
- Çok iyi, benzer temizlik sonuçları.
Ön süpürme düzeneği içerir
- Tek bir yöntemle etkili bir şekilde süpürün, temizleyin ve vakumlayın.
- Küçük taşları, tahta parçacıkları ve diğer küçük parçaları vakumlar.
- Sileceğin en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|450
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|500
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|22 / 22
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|1800
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1260
|Akü tipi
|Li-Ion
|Akü (V/Ah)
|25,2 / 42
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 2
|Batarya şarj süresi (sa)
|max. 5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|750 - 1050
|Fırça temas basıncı (g/cm²)
|100 - 150
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1118
|Su tüketimi (l/dk)
|1
|Ses seviyesi (dB(A))
|66,5
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Motor değerleri (W)
|En fazla 550
|Renk
|antrasit
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|70
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Mikrofiber ped: 1 Parça(lar)
- Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
- Taşıma Tekerlekleri
- Düz emiş başlığı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Ayarlanabilir temas basıncı