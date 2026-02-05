Geniş yüzeylerde bile, yükseklik kısıtlamaları nedeniyle pratikte belli bir darlık hakimdir. BR 45/22 C Bp Pack zemin otomatı bu tür durumlar için ideal seçimdir. Her iki yönde de 200 derece dönebilen ve geniş bir çalışma genişliğine sahip olan KART teknolojisi (Kärcher Advanced Response Technology) ile donatılmış bir silindir fırça kafası olan bu sistem, olağanüstü manevra kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle son derece karışık yüzeyler için uygundur. Aynı zamanda, sürüş yönüne göre sürekli olarak çapraz konumda olan fırça ve sileceklerin konumlandırılması, alan performansında artış ve düzgün bir temizleme sonucu alınmasını sağlar. Dahili, yüksek güçlü lityum-iyon aküler, geleneksel kurşun akülerden üç kat daha uzun ömür sağlar ve ayrıca bakım gerektirmez. Yenilikçi eco!efficiency modunun kullanılması, çalışma sürelerini önemli ölçüde artırabilir ve çalışma gürültüsünü yaklaşık %40 azaltabilir. İsteğe bağlı HEPA filtresi egzoz havasını kirli sudan süzerek, hijyen açısından hassas bölgelerde çalışmanızı sağlar.