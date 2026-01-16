Çok yönlü çim biçme makinesi olan LMO zorlu çim alanlarını zahmetsiz ve rahatça kesmek için dizayn edilmiştir. 2'si 1 arada çim biçme özelliği sayesinde cihaz aynı zamanda kesilmiş bütün çim ve otları toplayabilir veya çim biçme tıpası kullanılarak topladığı ürünü gübre olarak kullanabilir. Kolayca ayarlanabilen 4 farklı kesme seviyesi sayesinde bahçe işlerini kolayca halletmenize yardımcı olur. Diğer pratik özellikleri, kullanıcıya kutunun ne zaman boşaltılmasını gösteren dolum seviyesi göstergesi, çocuk kilidi görevi üstlenen güvenlik anahtarı mevcuttur. Ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir olan kolu rahat bir çalışma pozisyonu sağlar ayrıca katlanabilir tasarımıyla yerden tasarruf edilmesini sağlar.