LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi
LMO şarj ile çalışan çim biçme makinesi, inanılmaz manevra kabiliyeti ve düşük ağırlığı ile dengeliyicidir. Kesme yüksekliği kolayca ayarlanabilir.
Çok yönlü çim biçme makinesi olan LMO zorlu çim alanlarını zahmetsiz ve rahatça kesmek için dizayn edilmiştir. 2'si 1 arada çim biçme özelliği sayesinde cihaz aynı zamanda kesilmiş bütün çim ve otları toplayabilir veya çim biçme tıpası kullanılarak topladığı ürünü gübre olarak kullanabilir. Kolayca ayarlanabilen 4 farklı kesme seviyesi sayesinde bahçe işlerini kolayca halletmenize yardımcı olur. Diğer pratik özellikleri, kullanıcıya kutunun ne zaman boşaltılmasını gösteren dolum seviyesi göstergesi, çocuk kilidi görevi üstlenen güvenlik anahtarı mevcuttur. Ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir olan kolu rahat bir çalışma pozisyonu sağlar ayrıca katlanabilir tasarımıyla yerden tasarruf edilmesini sağlar.
Özellikler ve faydalar
Hafif ve manevra kabiliyeti yüksekÇok hafif, düz olmayan zeminde zahmetsizce yönlendirilebilir. Manevra kabiliyeti: bahçedeki engellerin etrafında bile manevra yapmak son derece kolaydır.
Çim kenarına kadar biçerÇim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar.
İkisi bir arada biçme sistemiKesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama kiti kullanılarak, kesilmiş çim doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak.
Merkezi kesme yükseklik ayarı
- Kesme yüksekliği merkezi olarak dört farklı konumdan birine ayarlanabilir
Dolum seviyesi göstergesi
- Doldurma seviyesi göstergesi, çim toplama kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini gösterir.
Ergonomik çalışma konsepti
- Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz.
- Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir.
- Her iki taraftaki anahtarlar kullanımı kolaylaştırır.
Entegre taşıma kolu
- Kolay taşıma için entegre taşıma kolu
Yerden kazandıran tasarım
- Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar.
- Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar.
Güvenlik anahtarı
- Çocukların korunması: Çim biçme makinesinin istemeden çalıştırılmasını önler
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesim alanı (cm)
|36
|Kesim yüksekliği (mm)
|30 - 70
|Kesme yüksekliği ayarı
|4x
|Çim toplama kabı kapasitesi (l)
|45
|Hız (rpm)
|4000
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Kesme yüksekliği: Seviye 4
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Malç kiti
- Çim toplayıcı
Ekipman
- Bıçak
- Entegre taşıma kolu
- Dolum seviyesi göstergesi
Videos
Uygulama alanları
- Çim