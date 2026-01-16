LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi

LMO şarj ile çalışan çim biçme makinesi, inanılmaz manevra kabiliyeti ve düşük ağırlığı ile dengeliyicidir. Kesme yüksekliği kolayca ayarlanabilir.

Çok yönlü çim biçme makinesi olan LMO zorlu çim alanlarını zahmetsiz ve rahatça kesmek için dizayn edilmiştir. 2'si 1 arada çim biçme özelliği sayesinde cihaz aynı zamanda kesilmiş bütün çim ve otları toplayabilir veya çim biçme tıpası kullanılarak topladığı ürünü gübre olarak kullanabilir. Kolayca ayarlanabilen 4 farklı kesme seviyesi sayesinde bahçe işlerini kolayca halletmenize yardımcı olur. Diğer pratik özellikleri, kullanıcıya kutunun ne zaman boşaltılmasını gösteren dolum seviyesi göstergesi, çocuk kilidi görevi üstlenen güvenlik anahtarı mevcuttur. Ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir olan kolu rahat bir çalışma pozisyonu sağlar ayrıca katlanabilir tasarımıyla yerden tasarruf edilmesini sağlar.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi: Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek
Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek
Çok hafif, düz olmayan zeminde zahmetsizce yönlendirilebilir. Manevra kabiliyeti: bahçedeki engellerin etrafında bile manevra yapmak son derece kolaydır.
Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi: Çim kenarına kadar biçer
Çim kenarına kadar biçer
Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar.
Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi: İkisi bir arada biçme sistemi
İkisi bir arada biçme sistemi
Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama kiti kullanılarak, kesilmiş çim doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak.
Merkezi kesme yükseklik ayarı
  • Kesme yüksekliği merkezi olarak dört farklı konumdan birine ayarlanabilir
Dolum seviyesi göstergesi
  • Doldurma seviyesi göstergesi, çim toplama kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini gösterir.
Ergonomik çalışma konsepti
  • Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz.
  • Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir.
  • Her iki taraftaki anahtarlar kullanımı kolaylaştırır.
Entegre taşıma kolu
  • Kolay taşıma için entegre taşıma kolu
Yerden kazandıran tasarım
  • Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar.
  • Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar.
Güvenlik anahtarı
  • Çocukların korunması: Çim biçme makinesinin istemeden çalıştırılmasını önler
18V Kärcher pil gücü
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
  • Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Kesim alanı (cm) 36
Kesim yüksekliği (mm) 30 - 70
Kesme yüksekliği ayarı 4x
Çim toplama kabı kapasitesi (l) 45
Hız (rpm) 4000
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans * (m²) max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 13,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1309 x 398 x 1042

* Kesme yüksekliği: Seviye 4

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Malç kiti
  • Çim toplayıcı

Ekipman

  • Bıçak
  • Entegre taşıma kolu
  • Dolum seviyesi göstergesi
Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi
Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi
Videos
Uygulama alanları
  • Çim
Aksesuarlar