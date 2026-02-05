LMO 18-36 Bataryalı Set Çim Biçme Makinesi
Batarya ve hızlı şarj cihazı dahildir: Son derece manevra kabiliyetine sahip ve hafif, bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Set, dört seviyede zahmetsizce ve merkezi olarak ayarlanabilir kesme yüksekliği ile.
Düşük ağırlığı ve inanılmaz manevra kabiliyeti ile, bataryale çalışan çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Set, daha karmaşık çim alanlarda bile zahmetsizce biçer. Keskin çelik bıçağı, pürüzlü çim bıçakları olmadan düzgün kesme sonuçlarının arkasında kalır. 2'si 1 arada biçme sistemi sayesinde, kesilen çim ya çim toplama haznesinde toplanabilir ya da malçlama kiti kullanılarak çimlere doğal gübre olarak yayılabilir. Daha fazla esneklik için kesme yüksekliği dört farklı seviyeye ayarlanabilir. Rahat çalışma için, akülü çim biçme makinesi, her iki tarafta da anahtarların yanı sıra rahat bir köpük tutacağa sahiptir. Toplayıcı kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini size bildiren dolum seviyesi göstergesi de son derece pratiktir. Bir güvenlik anahtarı, çim biçme makinesinin yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek için bir çocuk güvenlik kilidi görevi görür. Ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir kılavuz tutacağı rahat bir çalışma pozisyonu sağlar ve katlanabilir tasarım yerden tasarruf sağlayan depolamaya olanak tanır. Çim tarakları, arkada çim bırakmadan kenara kadar çim biçmeyi de kolaylaştırır. Teslimat kapsamına bir batarya ve hızlı şarj cihazı dahildir.
Özellikler ve faydalar
Hafif ve manevra kabiliyeti yüksekÇok hafif, düz olmayan zeminde zahmetsizce yönlendirilebilir. Manevra kabiliyeti: bahçedeki engellerin etrafında bile manevra yapmak son derece kolaydır.
Çim kenarına kadar biçerÇim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar.
İkisi bir arada biçme sistemiKesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama kiti kullanılarak, kesilmiş çim doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak.
Merkezi kesme yükseklik ayarı
- Kesme yüksekliği merkezi olarak dört farklı konumdan birine ayarlanabilir
Dolum seviyesi göstergesi
- Doldurma seviyesi göstergesi, çim toplama kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini gösterir.
Ergonomik çalışma konsepti
- Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz.
- Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir.
- Her iki taraftaki anahtarlar kullanımı kolaylaştırır.
Entegre taşıma kolu
- Kolay taşıma için entegre taşıma kolu
Yerden kazandıran tasarım
- Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar.
- Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar.
Güvenlik anahtarı
- Çocukların korunması: Çim biçme makinesinin istemeden çalıştırılmasını önler
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesim alanı (cm)
|36
|Kesim yüksekliği (mm)
|30 - 70
|Kesme yüksekliği ayarı
|4x
|Çim toplama kabı kapasitesi (l)
|45
|Hız (rpm)
|4000
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|5
|Pil şarjı başına performans * (m²)
|max. 350 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 24 (5 Ah)
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|94 / 143
|Çıkış gücü (A)
|2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Kesme yüksekliği: Seviye 4
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 5,0 Ah Batarya Güç bataryası (1 ad.)
- Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
- Malç kiti
- Çim toplayıcı
Ekipman
- Bıçak
- Entegre taşıma kolu
- Dolum seviyesi göstergesi
- Çim