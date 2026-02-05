Düşük ağırlığı ve inanılmaz manevra kabiliyeti ile, bataryale çalışan çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Set, daha karmaşık çim alanlarda bile zahmetsizce biçer. Keskin çelik bıçağı, pürüzlü çim bıçakları olmadan düzgün kesme sonuçlarının arkasında kalır. 2'si 1 arada biçme sistemi sayesinde, kesilen çim ya çim toplama haznesinde toplanabilir ya da malçlama kiti kullanılarak çimlere doğal gübre olarak yayılabilir. Daha fazla esneklik için kesme yüksekliği dört farklı seviyeye ayarlanabilir. Rahat çalışma için, akülü çim biçme makinesi, her iki tarafta da anahtarların yanı sıra rahat bir köpük tutacağa sahiptir. Toplayıcı kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini size bildiren dolum seviyesi göstergesi de son derece pratiktir. Bir güvenlik anahtarı, çim biçme makinesinin yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek için bir çocuk güvenlik kilidi görevi görür. Ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir kılavuz tutacağı rahat bir çalışma pozisyonu sağlar ve katlanabilir tasarım yerden tasarruf sağlayan depolamaya olanak tanır. Çim tarakları, arkada çim bırakmadan kenara kadar çim biçmeyi de kolaylaştırır. Teslimat kapsamına bir batarya ve hızlı şarj cihazı dahildir.