LMO 3-18

Özellikler ve faydalar
İkisi bir arada biçme sistemi
  • Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır.
  • Malçlama fonksiyonu: Malçlama tapasını kullanarak, kesilen çim doğal gübre olarak çim üzerine yayılır.
  • Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak.
Dolum seviyesi göstergesi
Çim kenarına kadar biçer
  • Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar.
Yerden kazandıran tasarım
  • Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar.
  • Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar.
Entegre taşıma kolu
  • Kolay taşıma için entegre taşıma kolu
Ergonomik çalışma konsepti
  • Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz.
  • Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Kesim alanı (cm) 34
Kesim yüksekliği (mm) 25 - 60
Kesme yüksekliği ayarı x5
Çim toplama kabı kapasitesi (l) 35
Motor Fırçasız motor
Hız (rpm) 3500
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans * (m²) max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 12,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1186 x 355 x 1026

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Malç kiti
  • Çim toplayıcı

Ekipman

  • Bıçak
  • Kılavuz sap, yüksekliği ayarlanabilir
  • Entegre taşıma kolu
  • Dolum seviyesi göstergesi
Bataryalı çim biçme makinesi LMO 3-18
Uygulama alanları
  • Çim
