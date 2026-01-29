LMO 3-18
Özellikler ve faydalar
İkisi bir arada biçme sistemi
- Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır.
- Malçlama fonksiyonu: Malçlama tapasını kullanarak, kesilen çim doğal gübre olarak çim üzerine yayılır.
- Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak.
Dolum seviyesi göstergesi
Çim kenarına kadar biçer
- Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar.
Yerden kazandıran tasarım
- Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar.
- Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar.
Entegre taşıma kolu
- Kolay taşıma için entegre taşıma kolu
Ergonomik çalışma konsepti
- Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz.
- Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesim alanı (cm)
|34
|Kesim yüksekliği (mm)
|25 - 60
|Kesme yüksekliği ayarı
|x5
|Çim toplama kabı kapasitesi (l)
|35
|Motor
|Fırçasız motor
|Hız (rpm)
|3500
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|12,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Malç kiti
- Çim toplayıcı
Ekipman
- Bıçak
- Kılavuz sap, yüksekliği ayarlanabilir
- Entegre taşıma kolu
- Dolum seviyesi göstergesi
Uygulama alanları
- Çim