LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi
Gerçek anlamda çok yönlü: Batarya ile çalışan LTR 18-30 Bataryalı çim biçme makinesi, rahat çalışma için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Her köşeye kolayca ulaşır ve keskin, temiz çim kenarları garanti eder.
Her türlü çimi kesmek ve kenarlarını düzeltmek için mükemmel olan Kärcher LTR 18-30 bataryalı çim biçme makinesi her seferinde düzgün bir yüzey elde eder. Hafif ve rahattır, bükülü kesme hattı, döner başlığı ve katlanır bitki siperi sayesinde çevredeki bitki ve ağaçlara zarar vermeden her köşeye ve bahçe mobilyasının altına kolayca girer. Bu düzeltici, verandalar ve yollar boyunca size keskin kenarlar sağlamak için bir kenar kesme işlevine sahiptir. Siz çalışırken, misina besleme, size her zaman mükemmel kesme uzunluğunu sağlamak için otomatik olarak ayarlanır. Teleskopik tutacağı ve iki elle tutacağı sayesinde çalışmayı rahat bulacaksınız. LTR 18-30, Kärcher 18V 2.5ah veya 5.0ah batarya ile uyumludur ve ayrıca çalışırken ne kadar batarya ömrünüz kaldığı konusunda sizi bilgilendirmek için bir LCD ekrana sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Verimli kesme sistemiKesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder.
Kenar kesmepatikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı.
Ayarlanabilir düzeltme başlığıBahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü.
Bitki koruma özelliği
- Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur.
Teleskopik tutma kolu
- Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar
Ergonomik kol tasarımı
- Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap.
- Yüksekliği ayarlanabilir iki elle kavrama. Ergonomik bir duruş için.
Otomatik hat uzantısı
- Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job.
Kullanışlı koruyucu kapak
- Koruyucu kapak kullanıcıyı uçan çim biçme işlemlerinden korur.
- Eklenti dayanakları, işten mola verirken düzelticiyi bir kenara koymayı kolaylaştırır.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Düzeltici bıçakların optimum kullanımı
- Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesme çapı (cm)
|30
|Ot biçme
|Hattın tepesi ?
|Konu uzantısı
|Otomatik
|Düzeltici çizgi geometrisi
|bükülmüş
|Hat çapı (mm)
|1,6
|Hız ayarı
|hayır
|Hız (rpm)
|7800
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Çim kenarı
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
Ekipman
- bobin
- Bitki koruma
- Eğim ayarı
- Ek tutamak
- Dönebilen kırpma başlığı
- Çim