LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi

Gerçek anlamda çok yönlü: Batarya ile çalışan LTR 18-30 Bataryalı çim biçme makinesi, rahat çalışma için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Her köşeye kolayca ulaşır ve keskin, temiz çim kenarları garanti eder.

Her türlü çimi kesmek ve kenarlarını düzeltmek için mükemmel olan Kärcher LTR 18-30 bataryalı çim biçme makinesi her seferinde düzgün bir yüzey elde eder. Hafif ve rahattır, bükülü kesme hattı, döner başlığı ve katlanır bitki siperi sayesinde çevredeki bitki ve ağaçlara zarar vermeden her köşeye ve bahçe mobilyasının altına kolayca girer. Bu düzeltici, verandalar ve yollar boyunca size keskin kenarlar sağlamak için bir kenar kesme işlevine sahiptir. Siz çalışırken, misina besleme, size her zaman mükemmel kesme uzunluğunu sağlamak için otomatik olarak ayarlanır. Teleskopik tutacağı ve iki elle tutacağı sayesinde çalışmayı rahat bulacaksınız. LTR 18-30, Kärcher 18V 2.5ah veya 5.0ah batarya ile uyumludur ve ayrıca çalışırken ne kadar batarya ömrünüz kaldığı konusunda sizi bilgilendirmek için bir LCD ekrana sahiptir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi: Verimli kesme sistemi
Verimli kesme sistemi
Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder.
Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi: Kenar kesme
Kenar kesme
patikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı.
Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi: Ayarlanabilir düzeltme başlığı
Ayarlanabilir düzeltme başlığı
Bahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü.
Bitki koruma özelliği
  • Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur.
Teleskopik tutma kolu
  • Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar
Ergonomik kol tasarımı
  • Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap.
  • Yüksekliği ayarlanabilir iki elle kavrama. Ergonomik bir duruş için.
Otomatik hat uzantısı
  • Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job.
Kullanışlı koruyucu kapak
  • Koruyucu kapak kullanıcıyı uçan çim biçme işlemlerinden korur.
  • Eklenti dayanakları, işten mola verirken düzelticiyi bir kenara koymayı kolaylaştırır.
18V Kärcher pil gücü
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
  • Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Düzeltici bıçakların optimum kullanımı
  • Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm) 30
Ot biçme Hattın tepesi ?
Konu uzantısı Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi bükülmüş
Hat çapı (mm) 1,6
Hız ayarı hayır
Hız (rpm) 7800
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans * (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1325 x 312 x 315

* Çim kenarı

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir

Ekipman

  • bobin
  • Bitki koruma
  • Eğim ayarı
  • Ek tutamak
  • Dönebilen kırpma başlığı
Uygulama alanları
  • Çim
