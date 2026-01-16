Her türlü çimi kesmek ve kenarlarını düzeltmek için mükemmel olan Kärcher LTR 18-30 bataryalı çim biçme makinesi her seferinde düzgün bir yüzey elde eder. Hafif ve rahattır, bükülü kesme hattı, döner başlığı ve katlanır bitki siperi sayesinde çevredeki bitki ve ağaçlara zarar vermeden her köşeye ve bahçe mobilyasının altına kolayca girer. Bu düzeltici, verandalar ve yollar boyunca size keskin kenarlar sağlamak için bir kenar kesme işlevine sahiptir. Siz çalışırken, misina besleme, size her zaman mükemmel kesme uzunluğunu sağlamak için otomatik olarak ayarlanır. Teleskopik tutacağı ve iki elle tutacağı sayesinde çalışmayı rahat bulacaksınız. LTR 18-30, Kärcher 18V 2.5ah veya 5.0ah batarya ile uyumludur ve ayrıca çalışırken ne kadar batarya ömrünüz kaldığı konusunda sizi bilgilendirmek için bir LCD ekrana sahiptir.