Batarya ile çalışan LTR 18-30 Bataryalı çim biçme makinesi bataryalı seti, gerçek bir çok yönlüdür. Bükülü kesme çizgisi ile düzeltici, hassas bir kesimi garanti eder ve ayrıca bahçedeki köşelerin ve dar alanların işini kolaylaştırır. Otomatik çizgi ayarlama özelliği sayesinde hat her zaman mükemmel uzunluğa ayarlanır. Kenar kesme işlevi, düzelticinin yolların ve terasların yanında temiz, keskin kenarlar bırakmasını sağlar. Eğim açısının, alçakta asılı engellerin altındaki çimlerin kırpılması için ayarlanması da kolaydır. Katlanabilir bitki siperi kullanılarak yakındaki çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar gelmesi önlenir. Hem teleskopik tutamak hem de yüksekliği ayarlanabilir iki elle tutamak, ergonomik bir dik çalışma pozisyonu sağlar. Bir batarya ve hızlı şarj cihazı teslimata dahildir.