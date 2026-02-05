LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi
Keskin çim kenarları, ergonomik çalışma ve köşelerde kolay erişim için çok yönlü alet: Batarya ile çalışan LTR 18-30 Bataryalı çim biçme makinesi seti. Batarya ve hızlı şarj cihazı dahildir.
Batarya ile çalışan LTR 18-30 Bataryalı çim biçme makinesi bataryalı seti, gerçek bir çok yönlüdür. Bükülü kesme çizgisi ile düzeltici, hassas bir kesimi garanti eder ve ayrıca bahçedeki köşelerin ve dar alanların işini kolaylaştırır. Otomatik çizgi ayarlama özelliği sayesinde hat her zaman mükemmel uzunluğa ayarlanır. Kenar kesme işlevi, düzelticinin yolların ve terasların yanında temiz, keskin kenarlar bırakmasını sağlar. Eğim açısının, alçakta asılı engellerin altındaki çimlerin kırpılması için ayarlanması da kolaydır. Katlanabilir bitki siperi kullanılarak yakındaki çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar gelmesi önlenir. Hem teleskopik tutamak hem de yüksekliği ayarlanabilir iki elle tutamak, ergonomik bir dik çalışma pozisyonu sağlar. Bir batarya ve hızlı şarj cihazı teslimata dahildir.
Özellikler ve faydalar
Verimli kesme sistemiKesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder.
Kenar kesmepatikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı.
Ayarlanabilir düzeltme başlığıBahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü.
Bitki koruma özelliği
- Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur.
Teleskopik tutma kolu
- Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar
Ergonomik kol tasarımı
- Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap.
- Yüksekliği ayarlanabilir iki elle kavrama. Ergonomik bir duruş için.
Otomatik hat uzantısı
- Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job.
Kullanışlı koruyucu kapak
- Koruyucu kapak kullanıcıyı uçan çim biçme işlemlerinden korur.
- Eklenti dayanakları, işten mola verirken düzelticiyi bir kenara koymayı kolaylaştırır.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Düzeltici bıçakların optimum kullanımı
- Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesme çapı (cm)
|30
|Ot biçme
|Hattın tepesi ?
|Konu uzantısı
|Otomatik
|Düzeltici çizgi geometrisi
|bükülmüş
|Hat çapı (mm)
|1,6
|Hız ayarı
|hayır
|Hız (rpm)
|7800
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|44 / 83
|Çıkış gücü (A)
|2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Çim kenarı
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 2,5 Ah Batarya Gücü Batarya (1 ad.)
- Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
Ekipman
- bobin
- Bitki koruma
- Eğim ayarı
- Ek tutamak
- Dönebilen kırpma başlığı
Videos
Uygulama alanları
- Çim