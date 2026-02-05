Bataryalı çim biçme makinesi LTR 18-30 Battery Limited Edition size 2 farkılı kullanım seçeneği sunar. Bahçedeki köşelere ve dar alanlara kolayca ulaşan hassas bir kesim için döndürülmüş kesme misinalı misina makarası ya da kontrolsüz büyüme, yosun ve yabani otların zorlu budaması için biçme bıçakları. Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan iki kırpma sistemi arasında hızlı ve basit bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bataryalı çim biçme makinesinin eğimi, alçak engellerin altında da rahatlıkla ayarlanabilir. Katlanabilir bitki koruması, yakındaki çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar gelmesini önler. Teleskopik sapın ergonomik tasarımı ve yüksekliği ayarlanabilen iki elle tutuş, ayakta çalışmayı kolaylaştırır.