LTR 18-30 Battery Limited Edition
Akülü çim biçme makinesi LTR 18-30 Battery Limited Edition, misina makarası ve 2 düzeltici bıçağı ile köşelere ve dar alanlara kolayca girer, düzgün çim kenarları sağlar.
Bataryalı çim biçme makinesi LTR 18-30 Battery Limited Edition size 2 farkılı kullanım seçeneği sunar. Bahçedeki köşelere ve dar alanlara kolayca ulaşan hassas bir kesim için döndürülmüş kesme misinalı misina makarası ya da kontrolsüz büyüme, yosun ve yabani otların zorlu budaması için biçme bıçakları. Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan iki kırpma sistemi arasında hızlı ve basit bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bataryalı çim biçme makinesinin eğimi, alçak engellerin altında da rahatlıkla ayarlanabilir. Katlanabilir bitki koruması, yakındaki çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar gelmesini önler. Teleskopik sapın ergonomik tasarımı ve yüksekliği ayarlanabilen iki elle tutuş, ayakta çalışmayı kolaylaştırır.
Özellikler ve faydalar
Kenar kesmepatikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı.
Ayarlanabilir düzeltme başlığıBahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü.
Bitki koruma özelliğiÇiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur.
Teleskopik tutma kolu
- Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar
Ergonomik kol tasarımı
- Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap.
- Yüksekliği ayarlanabilir iki elle kavrama. Ergonomik bir duruş için.
Kullanışlı koruyucu kapak
- Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesme çapı (cm)
|30
|Konu uzantısı
|Otomatik
|Düzeltici çizgi geometrisi
|bükülmüş
|Hat çapı (mm)
|1,6
|Bıçak sayısı
|2
|Hız ayarı
|hayır
|Hız (rpm)
|7800
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Çim kenarı
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
Ekipman
- bobin
- Bitki koruma
- Eğim ayarı
- Ek tutamak
- Dönebilen kırpma başlığı
Uygulama alanları
- Çim