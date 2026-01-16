HGE 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi
Kolay ve zahmetsiz çalışma için: Hassas bir kesme sonucu için elmas taşlamalı bıçağa sahip HGE 18-45 Bataryalı çit düzeltici.
Kärcher HGE 18-45 çit düzeltici ile, elmas taşlanmış bıçağı sayesinde bahçe çitlerini ve çalıları hassas bir şekilde budayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Hafif ve kablosuz, zorlu bahçecilik işlerinin üstesinden düzgün sonuçlar ve minimum çabayla gelir. Daha fazla güvenlik için bu cihaz, yanlışlıkla başlatılamayacağı anlamına gelen iki elli bir güvenlik devresine sahiptir. Hafif tasarımı, çalışırken kollarınızın ve omuzlarınızın yorulmasını önleyerek bahçe işlerinizi rahatça tamamlamanıza olanak tanır. HGE 18-45, tüm Kärcher 18V kablosuz ürünlerinde kullanılabilen Kärcher 18v 2.5ah veya 5.0ah pillerle uyumludur. Kullanışlı bir LCD ekran, bahçede işlerinizi yaparken ne kadar pil ömrünüz kaldığını size bildirir.
Özellikler ve faydalar
Kolay taşımaOmuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz.
Taşmalama bıçağıBıçak hassas bir kesme sonucu sağlar.
Ergonomik kol tasarımıDaha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için.
İkili emniyet koruması
- Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesme uzunluğu (cm)
|45
|Diş aralığı (mm)
|18
|Hız ayarı
|hayır
|Bıçak hızı (kesikler/dk)
|2700
|Kesme bıçağı tipi
|Delikli, taşlanmış elmas
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|895 x 243 x 171
* Çit yüksekliği: 1 m, bir tarafı kesme
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Bıçak koruması
Videos
Uygulama alanları
- Çitler, çalılar