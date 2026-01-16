Kärcher HGE 18-45 çit düzeltici ile, elmas taşlanmış bıçağı sayesinde bahçe çitlerini ve çalıları hassas bir şekilde budayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Hafif ve kablosuz, zorlu bahçecilik işlerinin üstesinden düzgün sonuçlar ve minimum çabayla gelir. Daha fazla güvenlik için bu cihaz, yanlışlıkla başlatılamayacağı anlamına gelen iki elli bir güvenlik devresine sahiptir. Hafif tasarımı, çalışırken kollarınızın ve omuzlarınızın yorulmasını önleyerek bahçe işlerinizi rahatça tamamlamanıza olanak tanır. HGE 18-45, tüm Kärcher 18V kablosuz ürünlerinde kullanılabilen Kärcher 18v ​​2.5ah veya 5.0ah pillerle uyumludur. Kullanışlı bir LCD ekran, bahçede işlerinizi yaparken ne kadar pil ömrünüz kaldığını size bildirir.