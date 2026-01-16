HGE 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi

Kolay ve zahmetsiz çalışma için: Hassas bir kesme sonucu için elmas taşlamalı bıçağa sahip HGE 18-45 Bataryalı çit düzeltici.

Kärcher HGE 18-45 çit düzeltici ile, elmas taşlanmış bıçağı sayesinde bahçe çitlerini ve çalıları hassas bir şekilde budayabilir ve şekillendirebilirsiniz. Hafif ve kablosuz, zorlu bahçecilik işlerinin üstesinden düzgün sonuçlar ve minimum çabayla gelir. Daha fazla güvenlik için bu cihaz, yanlışlıkla başlatılamayacağı anlamına gelen iki elli bir güvenlik devresine sahiptir. Hafif tasarımı, çalışırken kollarınızın ve omuzlarınızın yorulmasını önleyerek bahçe işlerinizi rahatça tamamlamanıza olanak tanır. HGE 18-45, tüm Kärcher 18V kablosuz ürünlerinde kullanılabilen Kärcher 18v ​​2.5ah veya 5.0ah pillerle uyumludur. Kullanışlı bir LCD ekran, bahçede işlerinizi yaparken ne kadar pil ömrünüz kaldığını size bildirir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı çalı budayıcı HGE 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi: Kolay taşıma
Kolay taşıma
Omuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz.
Bataryalı çalı budayıcı HGE 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi: Taşmalama bıçağı
Taşmalama bıçağı
Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar.
Bataryalı çalı budayıcı HGE 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi: Ergonomik kol tasarımı
Ergonomik kol tasarımı
Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için.
İkili emniyet koruması
  • Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı.
18V Kärcher pil gücü
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
  • Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Kesme uzunluğu (cm) 45
Diş aralığı (mm) 18
Hız ayarı hayır
Bıçak hızı (kesikler/dk) 2700
Kesme bıçağı tipi Delikli, taşlanmış elmas
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans * (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 895 x 243 x 171

* Çit yüksekliği: 1 m, bir tarafı kesme

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Bıçak koruması
Bataryalı çalı budayıcı HGE 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi
Videos
Uygulama alanları
  • Çitler, çalılar
