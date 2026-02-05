HGE 36-60 Bataryalı Çit Düzenleyici
180 ° dönen sap, çelik ve iki kademeli hız kontrolü ile donatılmıştır: güçlü HGE 36-60 şarjla çalışan bir çit düzenleyicidir.
Mükemmel kesim: Kärcher 36 V HGE 36-60 Şarjlı çit düzelticisi. İki kademeli hız kontrolü sayesinde, kullanıcılar uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Ayrıca, testere fonksiyonu daha kalın dalların kesilmesini sağlar. 180 ° döndürülebilen tutamağı sayesinde kollarınızın ve omuzlarınızın yorulmasını önler. Başka bir pratik özelliği, süpürme aparatıdır. Çit düzelticideki lazerle kesilmiş ve elmasla taşlanmış bıçak, her seferinde hassas kesim sonuçları sağlar. Ek bıçak koruyucusu, binaya, zemine ve bıçağın kendisine zarar gelmesini önler. Bıçak koruyucusuna entegre edilmiş kaldırma halkası, duvarda yerden tasarruf sağlayan bir saklama alanı sağlar.
Özellikler ve faydalar
İki kademeli hız kontrolüUygulamaya bağlı olarak, kullanıcılar maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Seviye 1: Yüksek hız. Hassas kontur kesimleri için idealdir. Seviye 2: Yüksek güç. Kalın dalları ve yoğun çitleri kesmek için idealdir.
Dönebilen arka tutma koluKol, rahat bir çalışma pozisyonu sağlamak için birden fazla aşamada 180 ° döndürülebilir.
Çilt süpürgesiNormalde kullanıcının önündeki zemin boyunca çitin içine düşecek çit kesimlerini rahatça süpürür.
Testere işlevi
- Ara sıra daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir.
Lazer kesim ve elmas taşlanmış bıçak
- Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar.
Ergonomik kol tasarımı
- Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için.
Kontrol koruması
- Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler.
- Duvarda pratik bir şekilde saklamak için entegre fonksiyon
İkili emniyet koruması
- Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı.
36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Kesme uzunluğu (cm)
|60
|Diş aralığı (mm)
|26
|Hız ayarı
|Evet
|Hız seviyeleri
|2
|Bıçak hızı (kesikler/dk)
|Level 1: 2700 / Level 2: 760
|Kesme bıçağı tipi
|Lazer kesim, elmas taşlanmış
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Çit yüksekliği: 1 m, seviye 1'de bir tarafı kesme
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Bıçak koruması
- Çilt süpürgesi
Ekipman
- Tutma kolu: döndürülebilir
- Testere işlevi
- Kontrol koruması
- Asılı depolama döngüsü
Videos
Uygulama alanları
- Çitler, çalılar