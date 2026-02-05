Mükemmel kesim: Kärcher 36 V HGE 36-60 Şarjlı çit düzelticisi. İki kademeli hız kontrolü sayesinde, kullanıcılar uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Ayrıca, testere fonksiyonu daha kalın dalların kesilmesini sağlar. 180 ° döndürülebilen tutamağı sayesinde kollarınızın ve omuzlarınızın yorulmasını önler. Başka bir pratik özelliği, süpürme aparatıdır. Çit düzelticideki lazerle kesilmiş ve elmasla taşlanmış bıçak, her seferinde hassas kesim sonuçları sağlar. Ek bıçak koruyucusu, binaya, zemine ve bıçağın kendisine zarar gelmesini önler. Bıçak koruyucusuna entegre edilmiş kaldırma halkası, duvarda yerden tasarruf sağlayan bir saklama alanı sağlar.