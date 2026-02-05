HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi
Batarya ve batarya şarj cihazı ile birlikte bir set halinde gelir: Batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 18-45 Batarya Set. Düşük ağırlık ve elmas taşlamalı bıçakla hassas kesim sayesinde enerji tasarrufu sağlar.
Batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 18-45 Bataryalı set oldukça hafiftir, bu nedenle omuzlar ve kollar yorulmadan kolay, zahmetsiz çalışma sağlar. Ergonomik tutacağı, kullanımı rahat ve güvenli hale getirir. Elmas perdahlı bıçak, hassas bir kesme sonucu sağlar. Ayrıca, 2 el güvenlik devresi sayesinde kablosuz çit düzelticinin istem dışı çalışması önlenir. Bir pil ve bir pil şarj cihazı teslimata dahildir.
Özellikler ve faydalar
Kolay taşımaOmuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz.
Taşmalama bıçağıBıçak hassas bir kesme sonucu sağlar.
Ergonomik kol tasarımıDaha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için.
İkili emniyet koruması
- Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesme uzunluğu (cm)
|45
|Diş aralığı (mm)
|18
|Hız ayarı
|hayır
|Bıçak hızı (kesikler/dk)
|2700
|Kesme bıçağı tipi
|Delikli, taşlanmış elmas
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|300
|Çıkış gücü (A)
|0,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|895 x 243 x 171
* Çit yüksekliği: 1 m, bir tarafı kesme
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 2,5 Ah Batarya Gücü Batarya (1 ad.)
- Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
- Bıçak koruması
Videos
Uygulama alanları
- Çitler, çalılar