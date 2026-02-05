Batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 18-45 Bataryalı set oldukça hafiftir, bu nedenle omuzlar ve kollar yorulmadan kolay, zahmetsiz çalışma sağlar. Ergonomik tutacağı, kullanımı rahat ve güvenli hale getirir. Elmas perdahlı bıçak, hassas bir kesme sonucu sağlar. Ayrıca, 2 el güvenlik devresi sayesinde kablosuz çit düzelticinin istem dışı çalışması önlenir. Bir pil ve bir pil şarj cihazı teslimata dahildir.