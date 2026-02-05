HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi

Batarya ve batarya şarj cihazı ile birlikte bir set halinde gelir: Batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 18-45 Batarya Set. Düşük ağırlık ve elmas taşlamalı bıçakla hassas kesim sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

Batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 18-45 Bataryalı set oldukça hafiftir, bu nedenle omuzlar ve kollar yorulmadan kolay, zahmetsiz çalışma sağlar. Ergonomik tutacağı, kullanımı rahat ve güvenli hale getirir. Elmas perdahlı bıçak, hassas bir kesme sonucu sağlar. Ayrıca, 2 el güvenlik devresi sayesinde kablosuz çit düzelticinin istem dışı çalışması önlenir. Bir pil ve bir pil şarj cihazı teslimata dahildir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı çalı budayıcı HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi: Kolay taşıma
Omuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz.
Bataryalı çalı budayıcı HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi: Taşmalama bıçağı
Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar.
Bataryalı çalı budayıcı HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi: Ergonomik kol tasarımı
Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için.
İkili emniyet koruması
  • Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı.
18V Kärcher pil gücü
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
  • Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Kesme uzunluğu (cm) 45
Diş aralığı (mm) 18
Hız ayarı hayır
Bıçak hızı (kesikler/dk) 2700
Kesme bıçağı tipi Delikli, taşlanmış elmas
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Kapasite (Ah) 2,5
Pil şarjı başına performans * (m) max. 250 (2,5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 35 (2,5 Ah)
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) 300
Çıkış gücü (A) 0,5
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,7
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 895 x 243 x 171

* Çit yüksekliği: 1 m, bir tarafı kesme

Scope of supply

  • Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
  • Batarya: 18 V / 2,5 Ah Batarya Gücü Batarya (1 ad.)
  • Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
  • Bıçak koruması
Bataryalı çalı budayıcı HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi
Uygulama alanları
  • Çitler, çalılar
