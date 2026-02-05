Kärcher 36 V bataryalı çit düzeltici HGE 36-60 Bataryalı Set gerçek bir güç merkezidir. İki aşamalı hız kontrolü sayesinde kullanıcılar, uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Kol, birden fazla artışla 180 ° döndürülebilir ve böylece her çalışma pozisyonunda rahatınızı sağlar - örneğin dikey kesimler yaparken kollarınız veya omuzlarınız yorulmadan. Kesim süpürme aparatı son derece pratiktir. Aksi takdirde çitin içine düşecek olan çit kesimlerinin zemin boyunca kolayca süpürülmesini sağlar. Lazerle kesilmiş ve elmas perdahlanmış bıçak, çok hassas kesim sonuçlarının arkasında kalıyor. Ek bıçak koruyucusu, binaların ve zeminin yanı sıra bıçağın kendisinin de zarar görmesini önler ve entegre kaldırma gözü, duvarda yerden tasarruf sağlayan depolama sağlar. Testere işlevi, kalın dalları kesmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Bir akü ve bir hızlı şarj cihazı teslimat kapsamına dahildir.