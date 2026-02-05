HTR 36-60 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi
Her gereksinimi karşılar: Güçlü, batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 36-60 Bataryalı Set, döndürme kolu ve iki seviyeli hız kontrolü ile. Batarya ve hızlı şarj cihazı dahildir.
Kärcher 36 V bataryalı çit düzeltici HGE 36-60 Bataryalı Set gerçek bir güç merkezidir. İki aşamalı hız kontrolü sayesinde kullanıcılar, uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Kol, birden fazla artışla 180 ° döndürülebilir ve böylece her çalışma pozisyonunda rahatınızı sağlar - örneğin dikey kesimler yaparken kollarınız veya omuzlarınız yorulmadan. Kesim süpürme aparatı son derece pratiktir. Aksi takdirde çitin içine düşecek olan çit kesimlerinin zemin boyunca kolayca süpürülmesini sağlar. Lazerle kesilmiş ve elmas perdahlanmış bıçak, çok hassas kesim sonuçlarının arkasında kalıyor. Ek bıçak koruyucusu, binaların ve zeminin yanı sıra bıçağın kendisinin de zarar görmesini önler ve entegre kaldırma gözü, duvarda yerden tasarruf sağlayan depolama sağlar. Testere işlevi, kalın dalları kesmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Bir akü ve bir hızlı şarj cihazı teslimat kapsamına dahildir.
Özellikler ve faydalar
İki kademeli hız kontrolüUygulamaya bağlı olarak, kullanıcılar maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Seviye 1: Yüksek hız. Hassas kontur kesimleri için idealdir. Seviye 2: Yüksek güç. Kalın dalları ve yoğun çitleri kesmek için idealdir.
Dönebilen arka tutma koluKol, rahat bir çalışma pozisyonu sağlamak için birden fazla aşamada 180 ° döndürülebilir.
Çilt süpürgesiNormalde kullanıcının önündeki zemin boyunca çitin içine düşecek çit kesimlerini rahatça süpürür.
Testere işlevi
- Ara sıra daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir.
Lazer kesim ve elmas taşlanmış bıçak
- Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar.
Ergonomik kol tasarımı
- Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için.
Kontrol koruması
- Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler.
- Duvarda pratik bir şekilde saklamak için entegre fonksiyon
İkili emniyet koruması
- Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı.
36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Kesme uzunluğu (cm)
|60
|Diş aralığı (mm)
|26
|Hız ayarı
|Evet
|Hız seviyeleri
|2
|Bıçak hızı (kesikler/dk)
|Level 1: 2700 / Level 2: 760
|Kesme bıçağı tipi
|Lazer kesim, elmas taşlanmış
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|48 / 78
|Çıkış gücü (A)
|2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Çit yüksekliği: 1 m, seviye 1'de bir tarafı kesme
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 36 V / 2,5 Ah Güç bataryası (1 ad.)
- Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
- Bıçak koruması
- Çilt süpürgesi
Ekipman
- Tutma kolu: döndürülebilir
- Testere işlevi
- Kontrol koruması
- Asılı depolama döngüsü
Videos
Uygulama alanları
- Çitler, çalılar