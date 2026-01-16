Şarj ile çalışan PHG çit kesme makinesi, 4 metreye kadar olan menzili ile son derece kullanışlıdır. Merdivene ihtiyaç duymadan, operatör çitin her yüzeyini mükemmel bir şekilde kesebilir. Ayarlanabilir kesici kafası ile herhangi bir çalışma konumunda ergonomik kullanım kolaylığı sağlayarak 115 dereceye kadar eğilmektedir. Omuz askısı detayı sayesinde uzun işler yaparken omuz ve kol ağrısını en aza indirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ek olarak, taşlanmış bıçağın ön kısmı daha kalın dalların bile kolayca kesilmesini sağlar. Çit kesme makinesi ayrıca zeminlere, yapılara hatta bıçağın kendisine kazara zarar vermesini önlemek adına bıçak korumasıyla birlikte temin edilmektedir. Entegre askısı sayesinde de istenilen herhangi bir yere kolaylıkla asılabilir.