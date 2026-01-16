PHG 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi
PHG şarjlı çit kesme makinesi, uzun çitleri keserken merdiven ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir düzletme başlığı ile çeşitli boyutlarda olan çimlerin kesilmesine de yardımcı olur.
Şarj ile çalışan PHG çit kesme makinesi, 4 metreye kadar olan menzili ile son derece kullanışlıdır. Merdivene ihtiyaç duymadan, operatör çitin her yüzeyini mükemmel bir şekilde kesebilir. Ayarlanabilir kesici kafası ile herhangi bir çalışma konumunda ergonomik kullanım kolaylığı sağlayarak 115 dereceye kadar eğilmektedir. Omuz askısı detayı sayesinde uzun işler yaparken omuz ve kol ağrısını en aza indirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ek olarak, taşlanmış bıçağın ön kısmı daha kalın dalların bile kolayca kesilmesini sağlar. Çit kesme makinesi ayrıca zeminlere, yapılara hatta bıçağın kendisine kazara zarar vermesini önlemek adına bıçak korumasıyla birlikte temin edilmektedir. Entegre askısı sayesinde de istenilen herhangi bir yere kolaylıkla asılabilir.
Özellikler ve faydalar
Uzatma direği
- Uzun çitleri kolaylıkla kesmek için. Çabuk açılan kilitleme ve yerden tasarruf sağlayan depolama ile.
Ayarlanabilir kesme kafası
- Çok çeşitli farklı çit şekillerini kesmek için 115 ° 'ye kadar dört eğim açısı seçeneği ile.
Çilt süpürgesi
- Çit kesimleri rahatça yaplır
Testere işlevi
- Entegre testere fonksiyonu sayesinde daha kalın dalları bile kesebilir.
Omuz askısı
- Uzun işler sırasında kullanıcıların kollarını zorlamamak için optimum ağırlık dağılımı.
Taşmalama bıçağı
- Bıçak hassas ve düzgün bir kesim sonucu sağlamaya yardımcıdır
Ergonomik kol tasarımı
- Kolun ergonomik tasarımı, daha uzun işler için bile tutmayı kolaylaştırır.
Emniyet devriyesi
- Güvenlik devresi, çit kesicinin istem dışı çalışmasını önler.
Kontrol koruması
- Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler.
- Duvarda pratik bir şekilde saklamak için entegre fonksiyon
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran (kalan çalışma süresini, şarj süresini ve kapasitesini) gösterirr
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer 18 V platform cihazlarında da kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kesme uzunluğu (cm)
|45
|Diş aralığı (mm)
|18
|Kesme kafası açısı (°)
|115
|Kesme bıçağı tipi
|Delikli, taşlanmış elmas
|Bıçak hızı (kesikler/dk)
|2700
|Motor
|Fırça motoru
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Çit genişliği: 1 m, yatay kesim
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Bıçak koruması
- Çilt süpürgesi
- Uzatma direği
- Omuz askısı
Ekipman
- Testere işlevi
- Kontrol koruması
- Asılı depolama döngüsü
Videos
Uygulama alanları
- Çitler, çalılar