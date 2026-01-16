TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi

Bir düğmeye basarak dalları kesin: yüksek kaliteli bypass bıçağı, çapı 3 cm'ye kadar olan dalları zahmetsizce ve güç gerektirmeden keser.

Çapı 3 cm'ye kadar olan dallar, Kärcher'ın ağaç budama makinesi için elverişlidir. Yüksek kaliteli bypass bıçağı sayesinde, ulaşılması ne kadar zor olursa olsun, zorlamadan kesebilirsiniz. Ve bir kelepçe görevi gören kanca ile ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz. Dalları kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi: 18V Kärcher pil gücü
18V Kärcher pil gücü
Cihaz herhangi bir 18 V Kärcher Pil Gücü pili ile çalıştırılabilir.
Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi: Bypass bıçak
Bypass bıçak
Özellikle hassas ve kuvvet gerektirmeden keser.
Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi: Kapsamlı erişim
Kapsamlı erişim
Yüksek dallara ulaşmak bile sorun değil.
Kanca bir kelepçe görevi görür
  • Aynı zamanda bir kelepçe görevi gören kanca sayesinde, ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz.
Emniyet kilidi açma
  • Ağaç kesicinin istem dışı çalışmasını önler.
Kauçuk sap
  • Özellikle uzun süre çalışırken maksimum konfor için.
Teflon kaplamalı çelik bıçak
  • Yüksek kaliteli çelik bıçak uzun bir kullanım ömrü sağlar.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Motor Fırça motoru
Toplam uzunluk (cm) 91
Kesme kuvveti ölü odun (cm) 2,8
Kesme kuvveti taze odun (cm) 3
Kesme kuvveti (Nm) 250
Gürültü seviyesi (dB(A)) 80
Bıçak malzemesi Teflon kaplamalı çelik
Bıçak kalınlığı (mm) 4,8
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans * (Kesikler) max. 375 (2,5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø dallar: 3 cm

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir

Ekipman

  • Tutma kolu: sert, tek kutuplu
  • Kesme bıçağı tipi: Bypass
  • Dal kancası
Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi
Bataryalı ağaç budama makinesi TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi
Videos
Uygulama alanları
  • Yüksek dallar
  • Dallar
Aksesuarlar