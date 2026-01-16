Çapı 3 cm'ye kadar olan dallar, Kärcher'ın ağaç budama makinesi için elverişlidir. Yüksek kaliteli bypass bıçağı sayesinde, ulaşılması ne kadar zor olursa olsun, zorlamadan kesebilirsiniz. Ve bir kelepçe görevi gören kanca ile ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz. Dalları kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.