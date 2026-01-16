TLO 18-32 Bataryalı Ağaç Budama Makinesi
Bir düğmeye basarak dalları kesin: yüksek kaliteli bypass bıçağı, çapı 3 cm'ye kadar olan dalları zahmetsizce ve güç gerektirmeden keser.
Çapı 3 cm'ye kadar olan dallar, Kärcher'ın ağaç budama makinesi için elverişlidir. Yüksek kaliteli bypass bıçağı sayesinde, ulaşılması ne kadar zor olursa olsun, zorlamadan kesebilirsiniz. Ve bir kelepçe görevi gören kanca ile ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz. Dalları kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Özellikler ve faydalar
18V Kärcher pil gücüCihaz herhangi bir 18 V Kärcher Pil Gücü pili ile çalıştırılabilir.
Bypass bıçakÖzellikle hassas ve kuvvet gerektirmeden keser.
Kapsamlı erişimYüksek dallara ulaşmak bile sorun değil.
Kanca bir kelepçe görevi görür
- Aynı zamanda bir kelepçe görevi gören kanca sayesinde, ağaçta sıkışmış dalları kaldırabilirsiniz.
Emniyet kilidi açma
- Ağaç kesicinin istem dışı çalışmasını önler.
Kauçuk sap
- Özellikle uzun süre çalışırken maksimum konfor için.
Teflon kaplamalı çelik bıçak
- Yüksek kaliteli çelik bıçak uzun bir kullanım ömrü sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Motor
|Fırça motoru
|Toplam uzunluk (cm)
|91
|Kesme kuvveti ölü odun (cm)
|2,8
|Kesme kuvveti taze odun (cm)
|3
|Kesme kuvveti (Nm)
|250
|Gürültü seviyesi (dB(A))
|80
|Bıçak malzemesi
|Teflon kaplamalı çelik
|Bıçak kalınlığı (mm)
|4,8
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (Kesikler)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø dallar: 3 cm
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
Ekipman
- Tutma kolu: sert, tek kutuplu
- Kesme bıçağı tipi: Bypass
- Dal kancası
Videos
Uygulama alanları
- Yüksek dallar
- Dallar