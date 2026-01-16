WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici
Sert yüzeylerdeki yosun ve yabancı otları temizlemek için: yenilikçi bir fırça başlığı bulunan WRE 18-55 şarjlı yabani ot temizleyici.
WRE 18-55 şarjlı ot temizleyici, yenilikçi ve doğa dostu ot çıkarmayı mümkün kılar. Güçlü bir motor ve yüksek fırça dönüş hızı ile birlikte, yüksek etkili naylon kıllara sahip ayarlanabilir fırça başlığı, kuru yosun ve yabani otların sert yüzeylerden zahmetsizce çıkarılmasını sağlar. Batarya ve batarya şarj cihazı teslimat kapsamına dahil değildir.
Özellikler ve faydalar
Yenilikçi naylon fırçaKuru yosun ve yabani otların yüzeysel olarak uzaklaştırılması için özel olarak hizalanmış naylon kıllar ve yüksek fırça dönüş hızı.
Yakınlık yardımıKapaktaki 360 ° dönebilen yarım küre, zahmetsiz çalışma duruşunu destekler.
Aletsiz kıl değiştirmeAşınmış kıl pistini kolayca değiştirmek için.
Dönebilen temizleme başlığı
- Açılar, farklı temizlik koşullarına ve farklı uzunuktaki insanlara uyacak şekilde ayrı ayrı ayarlanabilir.
Alüminyum teleskopik sap
- Farklı uzunluktaki insanlar için bile dik bir çalışma pozisyonu sağlar.
Ergonomik kol tasarımı
- Sırtınızı da çalışmayı kolaylaştıran rahat çalışma pozisyonu.
Cihazı sapa entegre etmek için halka
- Basit depolama / asma için.
18V Kärcher pil gücü
- Maksimum hareket kabiliyeti ve esnekliği garanti eder.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|2300 - 2800
|Fırça çapı (mm)
|180
|Kıl malzemesi
|Naylon
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5 Ah)
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Kıl pisti: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Sıçrama koruması
- Park pozisyonu
- Alüminyum teleskopik sap
- Asılı depolama döngüsü
- Emniyet şalteri
Videos
Uygulama alanları
- Yosun