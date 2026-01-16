WRE 18-55 şarjlı ot temizleyici, yenilikçi ve doğa dostu ot çıkarmayı mümkün kılar. Güçlü bir motor ve yüksek fırça dönüş hızı ile birlikte, yüksek etkili naylon kıllara sahip ayarlanabilir fırça başlığı, kuru yosun ve yabani otların sert yüzeylerden zahmetsizce çıkarılmasını sağlar. Batarya ve batarya şarj cihazı teslimat kapsamına dahil değildir.