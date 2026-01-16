WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici

Sert yüzeylerdeki yosun ve yabancı otları temizlemek için: yenilikçi bir fırça başlığı bulunan WRE 18-55 şarjlı yabani ot temizleyici.

WRE 18-55 şarjlı ot temizleyici, yenilikçi ve doğa dostu ot çıkarmayı mümkün kılar. Güçlü bir motor ve yüksek fırça dönüş hızı ile birlikte, yüksek etkili naylon kıllara sahip ayarlanabilir fırça başlığı, kuru yosun ve yabani otların sert yüzeylerden zahmetsizce çıkarılmasını sağlar. Batarya ve batarya şarj cihazı teslimat kapsamına dahil değildir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici: Yenilikçi naylon fırça
Yenilikçi naylon fırça
Kuru yosun ve yabani otların yüzeysel olarak uzaklaştırılması için özel olarak hizalanmış naylon kıllar ve yüksek fırça dönüş hızı.
Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici: Yakınlık yardımı
Yakınlık yardımı
Kapaktaki 360 ° dönebilen yarım küre, zahmetsiz çalışma duruşunu destekler.
Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici: Aletsiz kıl değiştirme
Aletsiz kıl değiştirme
Aşınmış kıl pistini kolayca değiştirmek için.
Dönebilen temizleme başlığı
  • Açılar, farklı temizlik koşullarına ve farklı uzunuktaki insanlara uyacak şekilde ayrı ayrı ayarlanabilir.
Alüminyum teleskopik sap
  • Farklı uzunluktaki insanlar için bile dik bir çalışma pozisyonu sağlar.
Ergonomik kol tasarımı
  • Sırtınızı da çalışmayı kolaylaştıran rahat çalışma pozisyonu.
Cihazı sapa entegre etmek için halka
  • Basit depolama / asma için.
18V Kärcher pil gücü
  • Maksimum hareket kabiliyeti ve esnekliği garanti eder.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Fırça dönüş hızı (rpm) 2300 - 2800
Fırça çapı (mm) 180
Kıl malzemesi Naylon
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5 Ah)
Renk Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1320 x 230 x 380

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Kıl pisti: 2 Parça(lar)

Ekipman

  • Sıçrama koruması
  • Park pozisyonu
  • Alüminyum teleskopik sap
  • Asılı depolama döngüsü
  • Emniyet şalteri
Uygulama alanları
  • Yosun
