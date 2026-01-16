BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici

Vakumlama ve üfleme gibi işlemleri daha kolay hale getiren BLV yaprak üfleyici, düzenli bir bahçe için en iyi yardımcınızdır.

Yapraklar sadece sonbahar aylarında düşmez, ilkbahar ve yaz aylarında da meyve, yaprak veya çiçekler verandanıza yahut çimlerinizin üzerine düşerek işlerinizi zorlaştırabilir. BLV yaprak üfleyici ulaşılması zor köşelerdeki ıslak yaprakları bile toplar. Vakumlama ve üfleme işlemlerini aynı anda kullanmayı mümkün kılar. Batarya, pakete dahil değildir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici: Hızlı artış
Hızlı artış
Vakumlama ve üfleyici işlevi için geçici bir güç artışı sağlar.
Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici: Değişken hız ayarı
Değişken hız ayarı
Göreve bağlı olarak hızı sürekli olarak uyarlamayı mümkün kılar.
Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici: Fonksiyonu ayarlamak için seçici kol
Fonksiyonu ayarlamak için seçici kol
Kombine fonksiyon seçeneği ile vakumlama ve üfleme arasında sürekli ayarlama sağlar
İki elle kavrama
  • İdeal bir ağırlık dağılımı ve kolay kullanım sağlar.
Çıkarılabilir kılavuz silindirler
  • İşi aynı anda daha basit ve daha verimli hale getirir.
45 litrelik torba hacmi
  • Uzun süre kesintisiz çalışmayı garanti eder.
Fırçasız motor
  • Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Motor Fırçasız motor
Turbo güçlendirme düğmesi Evet
Hız ayarı Evet
Çalışma gürültü seviyesi (dB(A)) 107
Üfleme modu hızı (km/sa) max. 200
Emme modu hızı (km/sa) max. 130
catch bag volume (l) 45
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına güç - Üfleme modu (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
Pil başına güç - Emme modu (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Renk Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1243 x 171 x 376

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • çim toplama kutusu
  • Çıkarılabilir kılavuz silindirler
  • Omuz askısı
Uygulama alanları
  • Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
  • Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
