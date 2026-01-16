BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici
Vakumlama ve üfleme gibi işlemleri daha kolay hale getiren BLV yaprak üfleyici, düzenli bir bahçe için en iyi yardımcınızdır.
Yapraklar sadece sonbahar aylarında düşmez, ilkbahar ve yaz aylarında da meyve, yaprak veya çiçekler verandanıza yahut çimlerinizin üzerine düşerek işlerinizi zorlaştırabilir. BLV yaprak üfleyici ulaşılması zor köşelerdeki ıslak yaprakları bile toplar. Vakumlama ve üfleme işlemlerini aynı anda kullanmayı mümkün kılar. Batarya, pakete dahil değildir.
Özellikler ve faydalar
Hızlı artışVakumlama ve üfleyici işlevi için geçici bir güç artışı sağlar.
Değişken hız ayarıGöreve bağlı olarak hızı sürekli olarak uyarlamayı mümkün kılar.
Fonksiyonu ayarlamak için seçici kolKombine fonksiyon seçeneği ile vakumlama ve üfleme arasında sürekli ayarlama sağlar
İki elle kavrama
- İdeal bir ağırlık dağılımı ve kolay kullanım sağlar.
Çıkarılabilir kılavuz silindirler
- İşi aynı anda daha basit ve daha verimli hale getirir.
45 litrelik torba hacmi
- Uzun süre kesintisiz çalışmayı garanti eder.
Fırçasız motor
- Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Motor
|Fırçasız motor
|Turbo güçlendirme düğmesi
|Evet
|Hız ayarı
|Evet
|Çalışma gürültü seviyesi (dB(A))
|107
|Üfleme modu hızı (km/sa)
|max. 200
|Emme modu hızı (km/sa)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına güç - Üfleme modu (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
|Pil başına güç - Emme modu (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- çim toplama kutusu
- Çıkarılabilir kılavuz silindirler
- Omuz askısı
Videos
Uygulama alanları
- Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
- Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar