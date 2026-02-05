Islak yapraklar, çimenler ve çit kenarları duvar kağıdı gibi yere yapışır. Islak bitki kalıntılarının, özellikle köşelerden çıkması zordur. Bu tortuları hızla temizlemek için teçhizatlı bir temizlik ekibine ihtiyaç vardır. Ya da tek başına yönetebilen şarjla çalışan BLV 36-240. Yüksek güç ve 770 m³ / s hava akış hızı ile güçlü üfleyici, ıslak bahçe atıklarını bile temizler. Gereken enerji hız ile kademesiz olarak ayarlanabilir, böylece maksimum pil çalışma süresi veya güç arasında bir seçim yapılabilir. Başka bir seçim kolu, kombinasyon halinde de kullanılabilen üfleme veya vakum ayarları arasında bir değişikliğe izin verir. Vakumlama sırasında tüm yeşil atıkların küçük olduğu yerlerde büyük yaprak torbası kullanılır. Operatörün cihazı uzun çalışma aralıklarıyla kullanırken yormaması için, optimum ağırlık dağılımı ve çıkarılabilir kılavuz silindirler için ergonomik iki elle kavrama ile rahat kullanıma dikkat edimiştir. Bu, işi kolay ve verimli hale getirir. Vakum ve üfleme boruları ayrı olarak da çıkarılabilir. Pakete bir pil dahil değildir.