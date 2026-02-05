BLV 36-240 Bataryalı Yaprak Üfleyici
Güçlü üfleyici BLV 36-240 Akü 240 km / s hıza kadar ıslak yeşil atıkları da içeren bahçe atıklarını üfler, vakumlar ve doğrar. Vakum ve üfleme boruları ayrı ayrı sökülebilir.
Islak yapraklar, çimenler ve çit kenarları duvar kağıdı gibi yere yapışır. Islak bitki kalıntılarının, özellikle köşelerden çıkması zordur. Bu tortuları hızla temizlemek için teçhizatlı bir temizlik ekibine ihtiyaç vardır. Ya da tek başına yönetebilen şarjla çalışan BLV 36-240. Yüksek güç ve 770 m³ / s hava akış hızı ile güçlü üfleyici, ıslak bahçe atıklarını bile temizler. Gereken enerji hız ile kademesiz olarak ayarlanabilir, böylece maksimum pil çalışma süresi veya güç arasında bir seçim yapılabilir. Başka bir seçim kolu, kombinasyon halinde de kullanılabilen üfleme veya vakum ayarları arasında bir değişikliğe izin verir. Vakumlama sırasında tüm yeşil atıkların küçük olduğu yerlerde büyük yaprak torbası kullanılır. Operatörün cihazı uzun çalışma aralıklarıyla kullanırken yormaması için, optimum ağırlık dağılımı ve çıkarılabilir kılavuz silindirler için ergonomik iki elle kavrama ile rahat kullanıma dikkat edimiştir. Bu, işi kolay ve verimli hale getirir. Vakum ve üfleme boruları ayrı olarak da çıkarılabilir. Pakete bir pil dahil değildir.
Özellikler ve faydalar
Vakum ve üfleme boruları ayrı ayrı çıkarılabilirAyrı olarak çıkarılabilen parçalarla ağırlık azaltma sayesinde yorulmadan çalışma.
Değişken hız ayarıGöreve bağlı olarak hızı sürekli olarak uyarlamayı mümkün kılar.
Fonksiyonu ayarlamak için seçici kolKombine fonksiyon seçeneği ile vakumlama ve üfleme arasında sürekli ayarlama sağlar
İki elle kavrama
- İdeal bir ağırlık dağılımı ve kolay kullanım sağlar.
Çıkarılabilir kılavuz silindirler
- İşi aynı anda daha basit ve daha verimli hale getirir.
45 litrelik torba hacmi
- Uzun süre kesintisiz çalışmayı garanti eder.
Metal parçalama çarkı
- Doğrama uzantısını iyileştirir ve cihazın ömrünü uzatır.
Fırçasız motor
- Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.
Ayrılabilir düz nozül
- Hassas ve yerinde temizlik için idealdir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Motor
|Fırçasız motor
|Turbo güçlendirme düğmesi
|hayır
|Hız ayarı
|Evet
|Çalışma gürültü seviyesi (dB(A))
|104
|Üfleme modu hızı (km/sa)
|max. 240
|Emme modu hızı (km/sa)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Motor Gücü (V)
|36
|Pil şarjı başına güç - Üfleme modu (m²)
|max. 1100 (5 Ah)
|Pil başına güç - Emme modu (l)
|max. 150 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 20 (5 Ah)
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Ayrılabilir düz nozül
- çim toplama kutusu
- Çıkarılabilir kılavuz silindirler
- Omuz askısı
Videos
Uygulama alanları
- Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
- Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar