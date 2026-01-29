LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici

Kärcher'ın güçlü 18 V akülü yaprak üfleyicisi, etkileyici ergonomik kullanımıyla maksimum 210 km/s hava hızına ulaşabilir.

Dengeli 18 V şarjlı yaprak üfleyici ergonomik olarak elinize oturur ve maksimum 210 km/s hava hızına ulaşır. Çıkarılabilen nozül yardımı ile, yaprakların kontrollü ve hedeflenmiş bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici: Üfleme tüpü
Üfleme tüpü
Yaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici: Ayrılabilir düz nozül
Ayrılabilir düz nozül
Hassas ve yerinde temizlik için idealdir
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici: Entegre sıyırıcı kenarı
Entegre sıyırıcı kenarı
Islak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir.
Ergonomik şekilli
  • Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır
Süngü bağlantı
  • Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar
18V Kärcher pil gücü
  • Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Hava hızı (km/sa) max. 210
Hava debisi (m³/sa) 220
Hız ayarı hayır
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Üfleme tüpü
  • Kenar kazıyıcı nozül
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici
Videos
Uygulama alanları
  • Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
  • Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
Aksesuarlar