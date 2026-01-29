LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici
Kärcher'ın güçlü 18 V akülü yaprak üfleyicisi, etkileyici ergonomik kullanımıyla maksimum 210 km/s hava hızına ulaşabilir.
Dengeli 18 V şarjlı yaprak üfleyici ergonomik olarak elinize oturur ve maksimum 210 km/s hava hızına ulaşır. Çıkarılabilen nozül yardımı ile, yaprakların kontrollü ve hedeflenmiş bir şekilde hareket etmesini sağlar.
Özellikler ve faydalar
Üfleme tüpüYaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar
Ayrılabilir düz nozülHassas ve yerinde temizlik için idealdir
Entegre sıyırıcı kenarıIslak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir.
Ergonomik şekilli
- Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır
Süngü bağlantı
- Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar
18V Kärcher pil gücü
- Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Hava hızı (km/sa)
|max. 210
|Hava debisi (m³/sa)
|220
|Hız ayarı
|hayır
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Üfleme tüpü
- Kenar kazıyıcı nozül
Uygulama alanları
- Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
- Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar