Kärcher'den 18 V kablosuz yaprak üfleyici, güçlü performans sağlar. Üfleyicinin, ergonomik olarak oldukça rahat bir tutuşu vardır ve maksimum 210 km / s hava hızına ulaşır. Yaprakların gevşetilmesini ve hedeflenen şekilde hareket etmesini sağlamak için yaprak üfleyici, kazıyıcı kenarlı çıkarılabilir düz bir ağızlığa sahiptir. 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir akü ve akü şarj cihazı ürünle birlikte paketin içerisinde bulunur.