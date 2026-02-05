LBL 2 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set
18 V Kärcher kablosuz yaprak üfleyici, akü ve akü şarj cihazıyla birlikte verilir. 210 km / s maksimum hava hızına ulaşabilir, ergonomik tasarımı ile ele rahatça oturur.
Kärcher'den 18 V kablosuz yaprak üfleyici, güçlü performans sağlar. Üfleyicinin, ergonomik olarak oldukça rahat bir tutuşu vardır ve maksimum 210 km / s hava hızına ulaşır. Yaprakların gevşetilmesini ve hedeflenen şekilde hareket etmesini sağlamak için yaprak üfleyici, kazıyıcı kenarlı çıkarılabilir düz bir ağızlığa sahiptir. 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir akü ve akü şarj cihazı ürünle birlikte paketin içerisinde bulunur.
Özellikler ve faydalar
Üfleme tüpüYaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar
Ayrılabilir düz nozülHassas ve yerinde temizlik için idealdir
Entegre sıyırıcı kenarıIslak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir.
Ergonomik şekilli
- Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır
Süngü bağlantı
- Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar
18V Kärcher pil gücü
- Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Hava hızı (km/sa)
|max. 210
|Hava debisi (m³/sa)
|220
|Hız ayarı
|hayır
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına performans (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|300
|Çıkış gücü (A)
|0,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 2,5 Ah Batarya Gücü Batarya (1 ad.)
- Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
- Üfleme tüpü
- Kenar kazıyıcı nozül
Uygulama alanları
- Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
- Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar