LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici
Güçlü ve hareketli: İki kademeli güç kontrolü ile tamamlanan 36 V kablosuz yaprak üfleyici, maksimum 250 km / s hava hızı sağlar ve elde ergonomik olarak kullanılır.
İki kademeli güç kontrolü ile tamamlanan 36 V kablosuz yaprak üfleyici, maksimum 250 km / s hava hızı sağlar. Yaprak üfleyici, yaprakların kontrollü ve hedefli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Cihaz kullanım sırasında ergonomik olarak ele oturur ve çok dengelidir.
Özellikler ve faydalar
Üfleme tüpü
- Yaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar
Ayrılabilir düz nozül
- Hassas ve yerinde temizlik için idealdir
İki aşamalı güç kontrolü
- Maksimum güç veya maksimum çalışma süresi: İşlem, bireysel gereksinimlere göre uyarlanabilir.
Entegre sıyırıcı kenarı
- Islak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir.
Ergonomik şekilli
- Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır
Süngü bağlantı
- Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar
36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Hava hızı (km/sa)
|max. 250
|Hava debisi (m³/sa)
|330
|Hız ayarı
|Evet
|Hız seviyeleri
|2
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Pil şarjı başına performans (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Üfleme tüpü
- Kenar kazıyıcı nozül
Videos
Uygulama alanları
- Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
- Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar