İki kademeli güç kontrolü ile tamamlanan 36 V kablosuz yaprak üfleyici, maksimum 250 km / s hava hızı sağlar. Yaprak üfleyici, yaprakların kontrollü ve hedefli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Cihaz kullanım sırasında ergonomik olarak ele oturur ve çok dengelidir.