LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set
250 km / sa maksimum hava hızına ulaşır: Kärcher'den iki aşamalı güç kontrolüne sahip güçlü 36 V kablosuz yaprak üfleyici. Batarya ve hızlı şarj cihazı ile birlikte bir set halinde gelir.
Kärcher güçlü 36 V Li-Ion akülü yaprak üfleyici, iki aşamalı güç kontrolüyle birlikte gelir ve 250 km / s maksimum hava hızına ulaşır. Cihaz ele ergonomik olarak oturur ve dengelidir.
Özellikler ve faydalar
Üfleme tüpüYaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar
Ayrılabilir düz nozülHassas ve yerinde temizlik için idealdir
İki aşamalı güç kontrolüMaksimum güç veya maksimum çalışma süresi: İşlem, bireysel gereksinimlere göre uyarlanabilir.
Entegre sıyırıcı kenarı
- Islak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir.
Ergonomik şekilli
- Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır
Süngü bağlantı
- Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar
36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Hava hızı (km/sa)
|max. 250
|Hava debisi (m³/sa)
|330
|Hız ayarı
|Evet
|Hız seviyeleri
|2
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına performans (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|48 / 78
|Çıkış gücü (A)
|2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 36 V / 2,5 Ah Güç bataryası (1 ad.)
- Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
- Üfleme tüpü
- Kenar kazıyıcı nozül
Videos
Uygulama alanları
- Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
- Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar