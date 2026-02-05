LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set

250 km / sa maksimum hava hızına ulaşır: Kärcher'den iki aşamalı güç kontrolüne sahip güçlü 36 V kablosuz yaprak üfleyici. Batarya ve hızlı şarj cihazı ile birlikte bir set halinde gelir.

Kärcher güçlü 36 V Li-Ion akülü yaprak üfleyici, iki aşamalı güç kontrolüyle birlikte gelir ve 250 km / s maksimum hava hızına ulaşır. Cihaz ele ergonomik olarak oturur ve dengelidir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set: Üfleme tüpü
Üfleme tüpü
Yaprakların kuvvetli bir şekilde uzaklaştırılması ve evin çevresinde ve garajda kirlerin gevşetilmesini sağlar
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set: Ayrılabilir düz nozül
Ayrılabilir düz nozül
Hassas ve yerinde temizlik için idealdir
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set: İki aşamalı güç kontrolü
İki aşamalı güç kontrolü
Maksimum güç veya maksimum çalışma süresi: İşlem, bireysel gereksinimlere göre uyarlanabilir.
Entegre sıyırıcı kenarı
  • Islak yapraklar, sıkıştırılmış kir kazıyıcı kenarı kullanılarak gevşetilebilir.
Ergonomik şekilli
  • Zahmetsiz temizlik için mükemmel tasarlanmıştır
Süngü bağlantı
  • Üfleme borusu kolayca çıkarılabilir, böylece cihaz depolandığında daha az yer kaplar
36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
  • Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 36 V Batarya platformu
Hava hızı (km/sa) max. 250
Hava debisi (m³/sa) 330
Hız ayarı Evet
Hız seviyeleri 2
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 36
Kapasite (Ah) 2,5
Pil şarjı başına performans (m²) max. 550 (2,5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 15 (2,5 Ah)
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk) 48 / 78
Çıkış gücü (A) 2,5
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
  • Batarya: 36 V / 2,5 Ah Güç bataryası (1 ad.)
  • Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
  • Üfleme tüpü
  • Kenar kazıyıcı nozül
Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici Bataryalı Set
Videos
Uygulama alanları
  • Evin etrafındaki yaprakları süpürülmesi
  • Çalı ve diğer kesiim işleminden sonra talaş gibi atıkların ortadan kaldırılması
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
Aksesuarlar