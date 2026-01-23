Kompakt tasarım (temizleme) gücüyle buluşuyor: K 2 Classic kolayca taşınabilir olmasıyla birlikte iyi bir basınçlı yıkama makine performansı sunar. Cihaz yerden tasarruf etmek için hemen hemen her yerde ve her zaman rahatlıkla saklanabilir ve yüksek basınç hortumu zahmetsizce ön kapakta saklanabilir. Quick Connect tetikli tabanca, 3 metrelik yüksek basınç hortumu, tek püskürtme borusu, kir püskürtücü ve su filtresi içeren K 2 Classic, bahçe mobilyaları, bahçe aletleri, bisikletler ve evin diğer yerlerindeki hafif kirlerde ara sıra kullanım için idealdir. . Alan performansı 20 m²/saattir.