K 2 Classic

Ultra kompakt, taşıması ve saklaması kolay: K 2 Classic basınçlı yıkama makinesi, hafif kirlilikler için idealdir.

Kompakt tasarım (temizleme) gücüyle buluşuyor: K 2 Classic kolayca taşınabilir olmasıyla birlikte iyi bir basınçlı yıkama makine performansı sunar. Cihaz yerden tasarruf etmek için hemen hemen her yerde ve her zaman rahatlıkla saklanabilir ve yüksek basınç hortumu zahmetsizce ön kapakta saklanabilir. Quick Connect tetikli tabanca, 3 metrelik yüksek basınç hortumu, tek püskürtme borusu, kir püskürtücü ve su filtresi içeren K 2 Classic, bahçe mobilyaları, bahçe aletleri, bisikletler ve evin diğer yerlerindeki hafif kirlerde ara sıra kullanım için idealdir. . Alan performansı 20 m²/saattir.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 2 Classic: Ön kapakta hortum muhafazası
Ön kapakta hortum muhafazası
Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Classic: Ele rahatça oturur
Ele rahatça oturur
Ürün rahatlıkla taşımaya uygundur. Taşıma kolu gerekli olmadığında, muhafaza alanına saklanır.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Classic: Kolay Bağlantı
Kolay Bağlantı
Yüksek basınç hortumu cihaz üzerinde kolaylıkla depolanabilir
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Basınç (Bar/MPa) max. 110 / max. 11
Su debisi (l/sa) max. 360
Saha performansı (m²/sa) 20
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 1,4
Elektrik kablosu (m) 5
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 178 x 219 x 415

Scope of supply

  • Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
  • Tek yönlü püskürtme namlusu
  • Kir sökücü nozül
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
  • Entegre su giriş filtresi
Basınçlı yıkayıcı K 2 Classic
Basınçlı yıkayıcı K 2 Classic
Uygulama alanları
  • Bisikletler
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Küçük araçları temizlemek için.
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri