K 2 Classic
Ultra kompakt, taşıması ve saklaması kolay: K 2 Classic basınçlı yıkama makinesi, hafif kirlilikler için idealdir.
Kompakt tasarım (temizleme) gücüyle buluşuyor: K 2 Classic kolayca taşınabilir olmasıyla birlikte iyi bir basınçlı yıkama makine performansı sunar. Cihaz yerden tasarruf etmek için hemen hemen her yerde ve her zaman rahatlıkla saklanabilir ve yüksek basınç hortumu zahmetsizce ön kapakta saklanabilir. Quick Connect tetikli tabanca, 3 metrelik yüksek basınç hortumu, tek püskürtme borusu, kir püskürtücü ve su filtresi içeren K 2 Classic, bahçe mobilyaları, bahçe aletleri, bisikletler ve evin diğer yerlerindeki hafif kirlerde ara sıra kullanım için idealdir. . Alan performansı 20 m²/saattir.
Özellikler ve faydalar
Ön kapakta hortum muhafazasıHortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir.
Ele rahatça otururÜrün rahatlıkla taşımaya uygundur. Taşıma kolu gerekli olmadığında, muhafaza alanına saklanır.
Kolay BağlantıYüksek basınç hortumu cihaz üzerinde kolaylıkla depolanabilir
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,4
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Küçük araçları temizlemek için.