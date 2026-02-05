Flaş kadar hızlı: Tek Püskürtme Borulu ve döner nokta jetli Kir Püskürtücülü küçük ve yerden tasarruf sağlayan K 2 Premium Horizontal basınçlı yıkama makinesi, küçük yüzeylerden ve araçlardan, bahçe aletlerinden ve dış mekan mobilyalarından kiri hızlı ve verimli bir şekilde temizler. Cihaz, ev ve bahçe çevresinde ihtiyaç duyulan tüm temizlik işleri için idealdir. Sağlanan Püskürtme Borusu üzerindeki düz jet, konturlu yüzeylerde hedeflenen temizlik sonucunu sağlar. Aynı zamanda Kir sökücü nozül üzerindeki döner jet, en inatçı kirleri bile temizler. Düşük ağırlığı ve pratik entegre taşıma kolu sayesinde K 2 Premium Horizontal'i ihtiyaç duyulan yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Hızlı Bağlantı sistemi, hızlı bağlantısının dört metrelik yüksek basınç hortumunun cihaza takılıp çıkarılmasına ve tabancanın kolayca tetiklenmesine olanak sağlaması sayesinde ek rahatlık sunar. Birlikte verilen tüm aksesuarlar K 2 Premium Horizontal'ın üzerinde kolayca saklanabilir.