K 2 Premium Horizontal
K 2 Premium Horizontal basınçlı yıkama makinesi; bisikletlerde, bahçe aletlerinde ve dış mekan mobilyalarında oluşan hafif kirler için ideal bir basınçlı yıkama makinesidir.
Flaş kadar hızlı: Tek Püskürtme Borulu ve döner nokta jetli Kir Püskürtücülü küçük ve yerden tasarruf sağlayan K 2 Premium Horizontal basınçlı yıkama makinesi, küçük yüzeylerden ve araçlardan, bahçe aletlerinden ve dış mekan mobilyalarından kiri hızlı ve verimli bir şekilde temizler. Cihaz, ev ve bahçe çevresinde ihtiyaç duyulan tüm temizlik işleri için idealdir. Sağlanan Püskürtme Borusu üzerindeki düz jet, konturlu yüzeylerde hedeflenen temizlik sonucunu sağlar. Aynı zamanda Kir sökücü nozül üzerindeki döner jet, en inatçı kirleri bile temizler. Düşük ağırlığı ve pratik entegre taşıma kolu sayesinde K 2 Premium Horizontal'i ihtiyaç duyulan yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Hızlı Bağlantı sistemi, hızlı bağlantısının dört metrelik yüksek basınç hortumunun cihaza takılıp çıkarılmasına ve tabancanın kolayca tetiklenmesine olanak sağlaması sayesinde ek rahatlık sunar. Birlikte verilen tüm aksesuarlar K 2 Premium Horizontal'ın üzerinde kolayca saklanabilir.
Özellikler ve faydalar
Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihazEn küçük girintilerde bile basit ve yer kaplamadan saklama için. Tek elle taşınabilir.
Entegre deterjan emiş hortumuGüvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.
Temiz ve düzenliHortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.
Hızlı Bağlantı sistemi
- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç ( /Bar)
|20 / max. 110
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 4 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Entegre su giriş filtresi
- Kablo toplama