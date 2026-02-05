K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
K 25 Silent Limited Edition, Kärcher'in universal motora sahip, en sessiz basınçlı yıkama makinesidir. Ara sıra kullanım ve ev çevresinde hafif kirler için idealdir.
İster çamurlu bisikletleri, ister kirli küçük arabaları veya kirlenmiş cibinlikleri temizlemek isteyin, Kärcher'in K 25 Silent Limited Edition ürünü evin etrafındaki tüm hafif kirleri anında temizler. Basınçlı yıkayıcı, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır. Yeni yenilikçi sessiz özellik, aynı sınıftaki diğer basınçlı yıkayıcılara kıyasla algılanan gürültü seviyesini yüzde 50 azaltır. Böylece aile üyelerini veya komşuları rahatsız etmeden yüksek basınçla temizlik yapabilirsiniz. Tetik tabancası, 8 m yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme borusu, döner nozul ve köpük jeti teslimat kapsamına dahildir.
Özellikler ve faydalar
Kompakt ve hafif cihazYerden tasarruf sağlayan depolama ile taşıması kolaydır.
Kolay aksesuar depolamaHortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.
Hızlı Bağlantı sistemiYüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kir sökücü nozül
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç ( /Bar)
|20 / max. 110
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (W)
|1400
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|538 x 293 x 303
Scope of supply
- Köpük püskürtme aparatı: 0.3 l
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Giriş alanları
- Bisikletler
- Küçük araçları temizlemek için.