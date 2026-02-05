İster çamurlu bisikletleri, ister kirli küçük arabaları veya kirlenmiş cibinlikleri temizlemek isteyin, Kärcher'in K 25 Silent Limited Edition ürünü evin etrafındaki tüm hafif kirleri anında temizler. Basınçlı yıkayıcı, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır. Yeni yenilikçi sessiz özellik, aynı sınıftaki diğer basınçlı yıkayıcılara kıyasla algılanan gürültü seviyesini yüzde 50 azaltır. Böylece aile üyelerini veya komşuları rahatsız etmeden yüksek basınçla temizlik yapabilirsiniz. Tetik tabancası, 8 m yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme borusu, döner nozul ve köpük jeti teslimat kapsamına dahildir.