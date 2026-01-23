K 4 basınçlı yıkama makinesi, araçlar ve mülk çevresindeki orta büyüklükteki yüzeyler gibi orta derecede kirli yüzeylerin düzenli temizliği için ideal bir yardımcıdır. Özellikleri arasında tetik tabancası, 6 metrelik yüksek basınç hortumu, Vario Power Püskürtme Nozulü (VPS), inatçı kirleri temizlemek için döner uçlu jetli Dirt Blaster ve pompayı küçük kir parçacıklarından korumak için güvenilir bir su filtresi bulunur. VPS'de basınç, basitçe döndürülerek kolayca ayarlanabilir, böylece temizlik, yüzeylere zarar vermeyen hedefli bir temizlik olur. Dönen nokta jetli Dirt Blaster, inatçı kirlerde bile derinlemesine temizlik sonuçları garanti eder. Verilen tüm aksesuarlar cihazın üzerinde saklanabilir.