K 4 Comfort Premium
30 m²/saat alan performansı, PremiumFlex hortum, hortum makarası ve su soğutmalı motoru ile K 4 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi, ev ve araba için idealdir.
K 4 Comfort Premium, ev ve arabanızdaki orta dereceli kirleri temizlemek için ideal olan güçlü ve kullanışlı bir basınçlı yıkama makinesidir. Uzun ömürlü, su soğutmalı motoru sabit performans sağlarken, PremiumFlex hortumlu kullanışlı hortum makarası maksimum esneklik sunar. Ayrıca, G 180 50 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını yüzde 50'ye kadar azaltarak yorulmadan çalışmayı sağlar ve Quick Connect sistemi sayesinde yüksek basınç hortumu hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Yenilikçi 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek kolayca ayarlanabilen 4 farklı püskürtme desenini bir araya getirir. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki işe uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablolar ve aksesuarlar cihazda kolay ve kompakt bir şekilde saklanabilir ve teleskopik sap ve yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır. Optimum destek için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve yararlı ipuçları ve püf noktaları sunar. Teslimat kapsamına 1 litre deterjan dahildir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç ( /Bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Su debisi (l/sa)
|max. 420
|Saha performansı (m²/sa)
|30
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|12,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|17,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar. / ²⁾ Dahili test koşulları: basınçlı yıkama makinesinin akış hızı, temizlik süresini yarıya indirirken bir bahçe hortumunun akış hızının %40'ıdır. Akış hızı ve gerçek su ve zaman tasarrufu, cihaz sınıfına, kirlilik derecesine ve konuma göre değişir.
Scope of supply
- Temizlik maddeleri: Evrensel Temizleyici RM 626, 1 l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Tetik tabancasında tutma basıncı azaltma
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: 2'si 1 arada deterjan konsepti
- Köpük nozul uygulamasında deterjan düzenlemesi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Kablo askısı
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler
Uygulama alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.