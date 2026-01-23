K 4 Comfort Premium, ev ve arabanızdaki orta dereceli kirleri temizlemek için ideal olan güçlü ve kullanışlı bir basınçlı yıkama makinesidir. Uzun ömürlü, su soğutmalı motoru sabit performans sağlarken, PremiumFlex hortumlu kullanışlı hortum makarası maksimum esneklik sunar. Ayrıca, G 180 50 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını yüzde 50'ye kadar azaltarak yorulmadan çalışmayı sağlar ve Quick Connect sistemi sayesinde yüksek basınç hortumu hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Yenilikçi 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek kolayca ayarlanabilen 4 farklı püskürtme desenini bir araya getirir. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki işe uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablolar ve aksesuarlar cihazda kolay ve kompakt bir şekilde saklanabilir ve teleskopik sap ve yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır. Optimum destek için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve yararlı ipuçları ve püf noktaları sunar. Teslimat kapsamına 1 litre deterjan dahildir.