K 5 Basic

Su soğutmalı motora sahip K5 Basic basınçlı yıkama makinesi, ara sıra kullanım ve büyük otomobiller, taş duvarlar veya bisikletlerdeki orta dereceli kirler için uygundur.

Orta derecede kir için tasarlanan K5 Basic, büyük arabaları, bisikletleri ve hatta taş duvarları lekesiz bir şekilde temizler. Basınçlı yıkama makinesi, güçlü bir su soğutmalı motorla donatılmıştır ve Quick Connect hızlı bağlantı sistemine sahip bir tetik tabancası ve 8 metrelik bir yüksek basınç hortumu ile birlikte gelir. Ayrıca, gerekli basıncı kolayca ayarlamayı sağlayan ve hassas yüzeyleri nazikçe temizleyen Vario Power püskürtme lansı (VPS) ile en inatçı kirleri temizlemek için güçlü döner nokta jetli kir temizleyici de bulunmaktadır. Entegre su filtresi, pompayı korumak için kullanılır.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 5 Basic: Göz alıcı performans
Göz alıcı performans
Gelişmiş teknoloji su soğutmalı motoru makinenin ömrünü uzatır ve üst sınıf performans sağlar
Basınçlı yıkayıcı K 5 Basic: Tutma kolu
Tutma kolu
Kullanışlı çekme yüksekliği
Basınçlı yıkayıcı K 5 Basic: Geniş tekerlekler
Geniş tekerlekler
Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Basınç (Bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Su debisi (l/sa) max. 500
Saha performansı (m²/sa) 40
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 2,1
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 11,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 15
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Yüksek basınç tabancası: Standard Quick Connect (hızlı bağlantı)
  • Vario Power Jet
  • Kir sökücü nozül
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
  • Deterjan uygulama: Emiş borusu
  • Teleskopik tutma kolu
  • Su soğutmalı motor
  • Entegre su giriş filtresi
  • Su emişi
Basınçlı yıkayıcı K 5 Basic
Uygulama alanları
  • Bisikletler
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
  • Küçük araçları temizlemek için.
  • Dış basamaklar
  • Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
  • Bahçe duvarları ve taş duvarlar
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri