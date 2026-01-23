Orta derecede kir için tasarlanan K5 Basic, büyük arabaları, bisikletleri ve hatta taş duvarları lekesiz bir şekilde temizler. Basınçlı yıkama makinesi, güçlü bir su soğutmalı motorla donatılmıştır ve Quick Connect hızlı bağlantı sistemine sahip bir tetik tabancası ve 8 metrelik bir yüksek basınç hortumu ile birlikte gelir. Ayrıca, gerekli basıncı kolayca ayarlamayı sağlayan ve hassas yüzeyleri nazikçe temizleyen Vario Power püskürtme lansı (VPS) ile en inatçı kirleri temizlemek için güçlü döner nokta jetli kir temizleyici de bulunmaktadır. Entegre su filtresi, pompayı korumak için kullanılır.