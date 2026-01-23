K 5 Basic
Su soğutmalı motora sahip K5 Basic basınçlı yıkama makinesi, ara sıra kullanım ve büyük otomobiller, taş duvarlar veya bisikletlerdeki orta dereceli kirler için uygundur.
Orta derecede kir için tasarlanan K5 Basic, büyük arabaları, bisikletleri ve hatta taş duvarları lekesiz bir şekilde temizler. Basınçlı yıkama makinesi, güçlü bir su soğutmalı motorla donatılmıştır ve Quick Connect hızlı bağlantı sistemine sahip bir tetik tabancası ve 8 metrelik bir yüksek basınç hortumu ile birlikte gelir. Ayrıca, gerekli basıncı kolayca ayarlamayı sağlayan ve hassas yüzeyleri nazikçe temizleyen Vario Power püskürtme lansı (VPS) ile en inatçı kirleri temizlemek için güçlü döner nokta jetli kir temizleyici de bulunmaktadır. Entegre su filtresi, pompayı korumak için kullanılır.
Özellikler ve faydalar
Göz alıcı performansGelişmiş teknoloji su soğutmalı motoru makinenin ömrünü uzatır ve üst sınıf performans sağlar
Tutma koluKullanışlı çekme yüksekliği
Geniş tekerleklerZorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,1
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|11,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|15
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: Standard Quick Connect (hızlı bağlantı)
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.
- Dış basamaklar
- Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar