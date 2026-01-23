K 5 Comfort Premium
40 m²/saat alan performansı, su soğutmalı motor, PremiumFlex hortum ve hortum makarası ile K 5 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi orta derecede kirleri temizler.
K 5 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi, ev ve arabanızın çevresindeki orta dereceli kirleri temizlemek için idealdir. Sağlam, su soğutmalı bir motorla donatılmış olan bu cihaz, sürekli olarak yüksek temizlik performansı sunar. Esnek PremiumFlex hortumu ile entegre hortum makarası, rahat kullanım sağlar ve maksimum hareket özgürlüğü sunar. G 180 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını belirgin şekilde azaltır ve böylece yorulmadan temizlik yapmanızı sağlar. Pratik Quick Connect sistemi, yüksek basınç hortumunun hızlı bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Çok yönlü 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek 4 püskürtme modu arasında zahmetsizce geçiş yapar ve farklı temizlik görevlerine uyum sağlar. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki göreve uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablolar ve aksesuarlar, cihazda kolay ve kompakt bir şekilde saklanabilir. Optimum destek için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve yararlı ipuçları ve püf noktaları sunar.
Özellikler ve faydalar
4'ü 1 arada Multi Jet
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
Rahat kullanım için hortum makarası
Göz alıcı performans
Ergonomik taşıma
Ev ve Bahçe uygulaması
Sürdürülebilirlik özellikleri
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,1
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|18,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar. / ²⁾ Dahili test koşulları: basınçlı yıkama makinesinin akış hızı, temizlik süresini yarıya indirirken bir bahçe hortumunun akış hızının %40'ıdır. Akış hızı ve gerçek su ve zaman tasarrufu, cihaz sınıfına, kirlilik derecesine ve konuma göre değişir.
Scope of supply
- Temizlik maddeleri: Evrensel Temizleyici RM 626, 1 l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Tetik tabancasında tutma basıncı azaltma
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: 2'si 1 arada deterjan konsepti
- Köpük nozul uygulamasında deterjan düzenlemesi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi
- Makine üzeri aksesuar depolama
- 2 kablo askısı: hızlı çıkarma fonksiyonu ile
- Yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.
- Dış basamaklar
- Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Dış Cephe