K 5 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi, ev ve arabanızın çevresindeki orta dereceli kirleri temizlemek için idealdir. Sağlam, su soğutmalı bir motorla donatılmış olan bu cihaz, sürekli olarak yüksek temizlik performansı sunar. Esnek PremiumFlex hortumu ile entegre hortum makarası, rahat kullanım sağlar ve maksimum hareket özgürlüğü sunar. G 180 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını belirgin şekilde azaltır ve böylece yorulmadan temizlik yapmanızı sağlar. Pratik Quick Connect sistemi, yüksek basınç hortumunun hızlı bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Çok yönlü 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek 4 püskürtme modu arasında zahmetsizce geçiş yapar ve farklı temizlik görevlerine uyum sağlar. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki göreve uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablolar ve aksesuarlar, cihazda kolay ve kompakt bir şekilde saklanabilir. Optimum destek için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve yararlı ipuçları ve püf noktaları sunar.