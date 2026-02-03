K 5 Comfort Premium Home
40 m²/saat alan performansı, su soğutmalı motor, PremiumFlex hortum ve hortum makarası ile K 5 Comfort Premium Home basınçlı yıkama makinesi orta derecede kirleri temizler. Home Kit ile birlikte.
K 5 Comfort Premium Home basınçlı yıkama makinesi, ev ve arabanızdaki orta dereceli kirleri temizlemek için idealdir. T 5 yüzey temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici içeren Ev Kiti dahildir. Sağlam, su soğutmalı motorla donatılmış olan cihaz, sürekli olarak yüksek temizlik performansı sunar. Esnek PremiumFlex hortumu ile entegre hortum makarası, rahat kullanım sağlar ve maksimum hareket özgürlüğü sunar. G 180 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını belirgin şekilde azaltır ve böylece yorulmadan temizlik yapmanızı sağlar. Pratik Quick Connect sistemi, yüksek basınç hortumunun hızlı bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Çok yönlü 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek 4 püskürtme modu arasında zahmetsizce geçiş yapar ve farklı temizlik görevlerine uyum sağlar. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki göreve uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablolar ve aksesuarlar, cihazda kolay ve kompakt bir şekilde saklanabilir. Optimum destek için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve faydalı ipuçları ve püf noktaları sunar.
Özellikler ve faydalar
Akıllı cihaz konsepti
- Cihaz tasarımı, kablo ve hortum giriş ve çıkışlarını düzenli bir şekilde organize eder. Bu, hareket özgürlüğü ve çalışma alanı sağlar ve genel olarak kabloların ve hortumların kullanımını kolaylaştırır.
- Cihazları, hortum ve kablo bağlantıları güç ve su kaynağına doğru doğru şekilde hizalamak, temizliği çok daha kolay hale getirir.
COMFORT!Hold ve Quick Connect özellikli konforlu tetik tabancası
- COMFORT!Hold, tutma basıncını belirgin şekilde azaltır. Geniş alanları temizlerken uzun süreli uygulamalar için özellikle avantajlıdır.
- Yüksek basınç hortumunun kolay bağlantısı için Quick Connect bağlantısı.
4'ü 1 arada Multi Jet
- Tek bir püskürtme lansında 4 farklı nozul sayesinde birçok temizlik seçeneği.
- Daha fazla rahatlık için lansı değiştirmeye gerek yoktur. Püskürtme desenini değiştirmek için püskürtme lansının başlığını çevirmeniz yeterlidir.
2'si 1 arada deterjan konsepti
- Yenilikçi deterjan konsepti, her temizlik görevi için maksimum esneklik ve optimum dozaj sağlar.
- Deterjan, cihaz ve Multi Jet nozulu aracılığıyla veya daha fazla köpük için deterjan dozajlaması dahil köpük jeti aracılığıyla dağıtılabilir.
- Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
- Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Rahat kullanım için hortum makarası
- Yüksek basınç hortumu en iyi şekilde korunur ve fazla yer kaplamadan saklanır.
- Rahat çalışma: Basit sarma ve çözme ile hortum her an kullanıma hazırdır.
- Eğimli yüzeylerde bile güvenli bir konumlandırma için düşük ağırlık merkezi.
Göz alıcı performans
- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.
Ergonomik taşıma
- Kilitleme mekanizmalı teleskopik sap, kolay, rahat ve ergonomik taşıma sağlar.
- Yumuşak bileşen yapısına sahip tekerlekler, cihazın kolay ve zahmetsizce hareket ettirilmesini sağlar.
- Taşıma sapı, cihazın kolay ve ergonomik bir şekilde kaldırılmasını sağlar.
Ev ve Bahçe uygulaması
- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.
Sürdürülebilirlik özellikleri
- %25 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.
- Geleneksel bahçe hortumuna kıyasla %80'e kadar daha az su tüketimi.²⁾
- Ambalajın en az %80'i geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,1
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|21,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar. / ²⁾ Dahili test koşulları: basınçlı yıkama makinesinin akış hızı, temizlik süresini yarıya indirirken bir bahçe hortumunun akış hızının %40'ıdır. Akış hızı ve gerçek su ve zaman tasarrufu, cihaz sınıfına, kirlilik derecesine ve konuma göre değişir.
Scope of supply
- Ev kiti: T 5 yüzey temizleyici, taş ve cephe temizleyici, 3in1, 1 l
- Temizlik maddeleri: Evrensel Temizleyici RM 626, 1 l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Tetik tabancasında tutma basıncı azaltma
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: 2'si 1 arada deterjan konsepti
- Köpük nozul uygulamasında deterjan düzenlemesi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi
- Makine üzeri aksesuar depolama
- 2 kablo askısı: hızlı çıkarma fonksiyonu ile
- Yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.
- Dış basamaklar
- Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Dış Cephe