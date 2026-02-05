K 6, sık temizlik uygulamalarının yanı sıra yollarda, yüzme havuzlarında, büyük arabalarda vb. sıkça karşılaşılan önemli kirlerle başa çıkmak için geliştirilmiştir. Tedarik kapsamı, pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne ve 8 metre uzunluğunda yüksek basınç hortumuna sahip bir tetik tabancasından pompayı koruyan güvenilir bir su filtresine, bir Vario Power Sprey borusu (VPS) ve döner spot jetli bir Dirt Blaster'a kadar uzanır. VPS üzerindeki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.