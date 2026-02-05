K 6 Car
K 6 basınçlı yıkama makinesi, sık kullanım için ve yollardaki, büyük arabalardaki veya yüzme havuzlarındaki büyük kirlerle başa çıkmak için ideal bir cihazdır. Araç Temizleme Kiti dahildir.
K 6 Car, sık temizlik uygulamalarının yanı sıra yollarda, yüzme havuzlarında, büyük arabalarda vb. sıkça karşılaşılan önemli kirlerle başa çıkmak için geliştirilmiştir. Köpük jeti, döner yıkama fırçası ve 1 litre araç şampuanı içeren Araç Temizleme Kiti dahildir. Tedarik kapsamı, pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne ve 8 metre uzunluğunda yüksek basınçlı hortuma sahip bir tetik tabancasından pompayı koruyan güvenilir bir su filtresine, bir Vario Power Spray borusu (VPS) ve döner spot jetli bir Dirt Blaster'a kadar uzanır. VPS üzerindeki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.
Özellikler ve faydalar
Entegre deterjan emiş hortumuGüvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.
Temiz ve düzenliHortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.
Hızlı Bağlantı sistemiYüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar)
|20 - max. 160
|Su debisi (l/sa)
|max. 510
|Saha performansı (m²/sa)
|50
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (W)
|2200
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Araç kiti: Döner yıkama fırçası, 0.3 litre köpük jet, araç şampuanı
- Kuru bez
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Vario Power Jet
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi