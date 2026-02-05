K 6 Car, sık temizlik uygulamalarının yanı sıra yollarda, yüzme havuzlarında, büyük arabalarda vb. sıkça karşılaşılan önemli kirlerle başa çıkmak için geliştirilmiştir. Köpük jeti, döner yıkama fırçası ve 1 litre araç şampuanı içeren Araç Temizleme Kiti dahildir. Tedarik kapsamı, pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne ve 8 metre uzunluğunda yüksek basınçlı hortuma sahip bir tetik tabancasından pompayı koruyan güvenilir bir su filtresine, bir Vario Power Spray borusu (VPS) ve döner spot jetli bir Dirt Blaster'a kadar uzanır. VPS üzerindeki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.