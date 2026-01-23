K 7 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi, ev ve arabadaki ağır kirleri temizlemek için idealdir. Su soğutmalı ve dolayısıyla uzun ömürlü motor, sık temizlik uygulamaları için tasarlanmıştır ve güvenilir performans garanti eder. PremiumFlex hortumlu entegre hortum makarası ise rahatlık ve büyük esneklik sunar. Ayrıca, G 180 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını belirgin şekilde azaltarak yorulmadan çalışmayı sağlar ve Quick Connect sistemi sayesinde yüksek basınç hortumu hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Yenilikçi 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek kolayca ayarlanabilen 4 farklı püskürtme modelini bir araya getirir. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki işe uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablonun yanı sıra, aksesuarlar da cihaza kolayca yerleştirilebilir ve teleskopik sap ve yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır. Kullanım sırasında mümkün olan en iyi desteği sağlamak için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve yararlı ipuçları ve püf noktaları sunar.