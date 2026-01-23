K 7 Comfort Premium
60 m²/saat alan performansı, su soğutmalı motor, PremiumFlex hortum ve hortum makarası ile K 7 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi, ağır kirler için idealdir.
K 7 Comfort Premium basınçlı yıkama makinesi, ev ve arabadaki ağır kirleri temizlemek için idealdir. Su soğutmalı ve dolayısıyla uzun ömürlü motor, sık temizlik uygulamaları için tasarlanmıştır ve güvenilir performans garanti eder. PremiumFlex hortumlu entegre hortum makarası ise rahatlık ve büyük esneklik sunar. Ayrıca, G 180 Q COMFORT!Hold tetik tabancası, tutma basıncını belirgin şekilde azaltarak yorulmadan çalışmayı sağlar ve Quick Connect sistemi sayesinde yüksek basınç hortumu hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. Yenilikçi 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme borusu, püskürtme başlığını çevirerek kolayca ayarlanabilen 4 farklı püskürtme modelini bir araya getirir. Dahası, 2'si 1 arada deterjan konsepti, ek rahatlık ve eldeki işe uygun mükemmel deterjan uygulaması sunar. Kablonun yanı sıra, aksesuarlar da cihaza kolayca yerleştirilebilir ve teleskopik sap ve yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır. Kullanım sırasında mümkün olan en iyi desteği sağlamak için Kärcher Home & Garden uygulaması, entegre bir uygulama danışmanı ve yararlı ipuçları ve püf noktaları sunar.
Özellikler ve faydalar
4'ü 1 arada Multi Jet
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
Rahat kullanım için hortum makarası
Göz alıcı performans
Ergonomik taşıma
Ev ve Bahçe uygulaması
Sürdürülebilirlik özellikleri
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|18,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|25,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar.
Scope of supply
- Temizlik maddeleri: Evrensel Temizleyici RM 626, 1 l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Tetik tabancasında tutma basıncı azaltma
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: 2'si 1 arada deterjan konsepti
- Köpük nozul uygulamasında deterjan düzenlemesi
- Teleskopik tutma kolu
- Entegre taşıma kolu
- Su soğutmalı motor
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
- Makine üzeri aksesuar depolama
- 2 kablo askısı: hızlı çıkarma fonksiyonu ile
- Yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Çitler
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Araçlar
- Karavanlar
- Bisikletler
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları