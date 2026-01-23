K 7 Comfort Premium Connect
Ev ve araba için K 7 Comfort Premium Connect basınçlı yıkama makinesi, su soğutmalı motor, PremiumFlex hortum ve hortum makarası ile 60 m²/saat alan performansı sunar.
Uzun ömürlü, su soğutmalı motoru ile K 7 Comfort Premium Connect basınçlı yıkama makinesi, sık temizlik işleri için sabit güç sağlarken, PremiumFlex hortumlu entegre hortum makarası ile büyük esneklik sunar. G 180 Q Comfort Connect tetik tabancası, eco!Mode ve 2 deterjan seviyesi dahil olmak üzere 3 basınç seviyesine sahip bir LCD ekrana sahiptir. Yorgunluk hissetmeden kullanım için COMFORT!Hold işlevi tutma basıncını belirgin şekilde azaltırken, tetik tabancasındaki seviye ayarı ergonomiyi önemli ölçüde iyileştirir. Pratik Quick Connect sistemi, yüksek basınç hortumunun zahmetsiz ve zaman kazandıran bir şekilde bağlanmasını sağlar ve çok yönlü 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme lansı, püskürtme lansı başlığını çevirerek kolayca seçilebilen 4 püskürtme türünü bir araya getirir. Pratik 2'si 1 arada deterjan konsepti, kullanım alanına bağlı olarak optimum deterjan uygulaması sağlar. Kärcher Home & Garden uygulamasına Bluetooth bağlantısı sayesinde, basınç akıllı telefon üzerinden rahatlıkla ayarlanabilir. Uygulama ayrıca yararlı bir uygulama danışmanı ve pratik ipuçları ve püf noktaları sunar.
Özellikler ve faydalar
4'ü 1 arada Multi Jet
- Tek bir püskürtme lansında 4 farklı nozul sayesinde birçok temizlik seçeneği.
- Daha fazla rahatlık için lansı değiştirmeye gerek yoktur. Püskürtme desenini değiştirmek için püskürtme lansının başlığını çevirmeniz yeterlidir.
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
- Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Rahat kullanım için hortum makarası
- Yüksek basınç hortumu en iyi şekilde korunur ve fazla yer kaplamadan saklanır.
- Rahat çalışma: Basit sarma ve çözme ile hortum her an kullanıma hazırdır.
- Eğimli yüzeylerde bile güvenli bir konumlandırma için düşük ağırlık merkezi.
Göz alıcı performans
- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.
Ergonomik taşıma
- Kilitleme mekanizmalı teleskopik sap, kolay, rahat ve ergonomik taşıma sağlar.
- Yumuşak bileşen yapısına sahip tekerlekler, cihazın kolay ve zahmetsizce hareket ettirilmesini sağlar.
- Taşıma sapı, cihazın kolay ve ergonomik bir şekilde kaldırılmasını sağlar.
Ev ve Bahçe uygulaması
- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.
Sürdürülebilirlik özellikleri
- %30 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.
- Geleneksel bahçe hortumuna kıyasla %80'e kadar daha az su tüketimi.²⁾
- En az %80 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş sürdürülebilir ambalaj.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|19
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|25,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar. / ²⁾ Dahili test koşulları: basınçlı yıkama makinesinin akış hızı, temizlik süresini yarıya indirirken bir bahçe hortumunun akış hızının %40'ıdır. Akış hızı ve gerçek su ve zaman tasarrufu, cihaz sınıfına, kirlilik derecesine ve konuma göre değişir.
Scope of supply
- Temizlik maddeleri: Evrensel Temizleyici RM 626, 1 l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q Bağlantı
- 4'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Tetik tabancasında tutma basıncı azaltma
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: 2'si 1 arada deterjan konsepti
- Köpük nozul uygulamasında deterjan düzenlemesi
- Teleskopik tutma kolu
- Entegre taşıma kolu
- Su soğutmalı motor
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
- Makine üzeri aksesuar depolama
- 2 kablo askısı: hızlı çıkarma fonksiyonu ile
- Yumuşak bileşen yüzeyli tekerlekler
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamayı kullanarak işlem
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
Uygulama alanları
- Teras
- Çitler
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Araçlar
- Karavanlar
- Bisikletler
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları