Uzun ömürlü, su soğutmalı motoru ile K 7 Comfort Premium Connect basınçlı yıkama makinesi, sık temizlik işleri için sabit güç sağlarken, PremiumFlex hortumlu entegre hortum makarası ile büyük esneklik sunar. G 180 Q Comfort Connect tetik tabancası, eco!Mode ve 2 deterjan seviyesi dahil olmak üzere 3 basınç seviyesine sahip bir LCD ekrana sahiptir. Yorgunluk hissetmeden kullanım için COMFORT!Hold işlevi tutma basıncını belirgin şekilde azaltırken, tetik tabancasındaki seviye ayarı ergonomiyi önemli ölçüde iyileştirir. Pratik Quick Connect sistemi, yüksek basınç hortumunun zahmetsiz ve zaman kazandıran bir şekilde bağlanmasını sağlar ve çok yönlü 4'ü 1 arada çoklu jet püskürtme lansı, püskürtme lansı başlığını çevirerek kolayca seçilebilen 4 püskürtme türünü bir araya getirir. Pratik 2'si 1 arada deterjan konsepti, kullanım alanına bağlı olarak optimum deterjan uygulaması sağlar. Kärcher Home & Garden uygulamasına Bluetooth bağlantısı sayesinde, basınç akıllı telefon üzerinden rahatlıkla ayarlanabilir. Uygulama ayrıca yararlı bir uygulama danışmanı ve pratik ipuçları ve püf noktaları sunar.