K 7 Power Flex Home
Daha fazla güç için: PremiumFlex hortumlu K 7 Power Flex Home basınçlı yıkama makinesi, evin her yerinde inatçı kirler için G 180 Q tetik tabancası ile birlikte. Home Kit dahil.
K 7 Power Flex Home basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, her temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur – mükemmel temizlik sonuçları için. K 7 Power Flex Home, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık temizlik ve ağır kirlerin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesi, PremiumFlex yüksek basınç hortumu üzerinden pratik Quick Connect adaptörlü bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power Püskürtme Nozulü (VPS) ve dönen spot jetli bir Dirt Blaster içerir. VPS'deki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler. Diğer ekipman detayları arasında Plug ‘n’ Clean deterjan sistemi, alüminyum teleskopik sap ve kolay erişilebilir aksesuarlar için park konumu bulunur. T 7 yüzey temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici içeren Ev Kiti dahildir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmış teleskopik sapAlüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.
PremiumFlex yüksek basınç hortumuEsnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemiTak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Göz alıcı performans
- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|17,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|24,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Ev kiti: K 7 Smart: T 7 Yüzey Temizleyici, Taş ve Cephe Temizleyici, 3'ü 1 arada, 1l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Vario Power Jet
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Çitler
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Araçlar
- Karavanlar
- Bisikletler
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları