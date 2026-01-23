K 7 Power Flex Home basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, her temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur – mükemmel temizlik sonuçları için. K 7 Power Flex Home, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık temizlik ve ağır kirlerin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesi, PremiumFlex yüksek basınç hortumu üzerinden pratik Quick Connect adaptörlü bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power Püskürtme Nozulü (VPS) ve dönen spot jetli bir Dirt Blaster içerir. VPS'deki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Dirt Blaster en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler. Diğer ekipman detayları arasında Plug ‘n’ Clean deterjan sistemi, alüminyum teleskopik sap ve kolay erişilebilir aksesuarlar için park konumu bulunur. T 7 yüzey temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici içeren Ev Kiti dahildir.