Burada Smart Control ürünlerimizle ilgili SSS bölümünü bulabilirsiniz.

K 4, K 5 ve K 7 modelleri entegre bir emme mekanizmasına sahiptir ve bu nedenle alternatif su kaynaklarından su çekebilir. Bunun için filtreli emiş hortumuna da ihtiyacınız vardır. (sipariş no .: 2.643-100.0)

Emme hortumunu su kaynağındaki cihaza bağlayın. Diğer ucunu su kısmına koyun. Yüksek basınç hortumunu cihaza bağlayın. Cihazı çalıştırmadan önce püskürtme borusunu tabancadan çıkarın. Tabancanın üzerindeki kolu açık olacak şekilde bastırın ve şimdi cihazınızı açın. Bu sayede cihaz içerisindeki hava kolaylıkla dışarı çıkabilmekte ve yüksek basınçlı temizleyici su çekmeye başlamaktadır. Cihaz, dokunma noktasının 0,5 m'den fazla yukarısına yerleştirilmemelidir.