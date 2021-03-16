Burada Smart Control ürünlerimizle ilgili SSS bölümünü bulabilirsiniz.
İlk Başlangıç
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin. Yüksek basınçlı temizleyiciyi güç kaynağına bağlayın. Tabancanın ekranında semboller görünene kadar Akıllı Kontrol tabancasındaki + ve - düğmelerine aynı anda basın.
Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve tabancanızdaki eksi düğmesine 10 saniye boyunca basın. Tabanca üzerindeki Bluetooth sembolü yanıp sönmeyi bırakır ve kalıcı olarak görünür hale gelir gelmez, bağlantı başarılıdır.
App & Bağlantı
Hayır, yüksek basınçlı temizleyici, bir uygulama olmadan tabancadan da çalıştırılabilir.
Evet, bir cihaz birkaç kez kaydedilebilir, böylece farklı kullanıcılar tarafından
kullanılabilir.
Yüksek basınçlı temizleyici, maksimum 5 farklı Bluetooth cihazını saklayabilir ve bunlara otomatik olarak yeniden bağlanabilir.
Uygulama ile cihaz arasındaki bağlantı Bluetooth üzerinden yapılır. Tabanca ile cihaz arasındaki bağlantı standart bir 868 MHz radyo bandı üzerinden yapılır.
Tabanca ekranındaki radyo ve Bluetooth sembolleri sürekli olarak gösterilir ve yanıp sönmez.
Ürün & Donanım
Kullanım talimatlarını cihazınızın sevkıyat kutusunda veya çevrimiçi olarak kaercher.com adresinde bulabilirsiniz.
K 4, K 5 ve K 7 modelleri entegre bir emme mekanizmasına sahiptir ve bu nedenle alternatif su kaynaklarından su çekebilir. Bunun için filtreli emiş hortumuna da ihtiyacınız vardır. (sipariş no .: 2.643-100.0)
Emme hortumunu su kaynağındaki cihaza bağlayın. Diğer ucunu su kısmına koyun. Yüksek basınç hortumunu cihaza bağlayın. Cihazı çalıştırmadan önce püskürtme borusunu tabancadan çıkarın. Tabancanın üzerindeki kolu açık olacak şekilde bastırın ve şimdi cihazınızı açın. Bu sayede cihaz içerisindeki hava kolaylıkla dışarı çıkabilmekte ve yüksek basınçlı temizleyici su çekmeye başlamaktadır. Cihaz, dokunma noktasının 0,5 m'den fazla yukarısına yerleştirilmemelidir.
Hayır. Bu işlev, Compact serisinin cihazları tarafından sunulmaktadır.
Evet, bu mümkün. Taşıma işleminden önce cihazın altına su geçirmez bir film konulması tavsiye edilir.
Kärcher yüksek basınçlı temizleyiciler, 40 ° C'ye kadar sıcaklıkta çalışabilir.
Cihaz, turbo modu kullanılabilir olana kadar 30 saniye süreyle bir "ısınma aşamasına" ihtiyaç duyar. Alternatif olarak: Lütfen suyun sıcaklığını kontrol edin; turbo yalnızca motor sıcaklığı düşük olduğunda tetiklenebilir.
Uygulama Alanları & İpuçları
Elektrikle çalışan bir pompa, yüksek basınçla çalışır ve su basıncını 195 bar'a kadar birçok kez artırır. Bu basınçla, su, yüksek basınçlı hortum yoluyla, bir nozülden keskin, odaklanmış bir jet olarak çıktığı ve böylece önemli bir temizleme gücü geliştirdiği bir mızrağa taşınır. El tetikli tabanca çalıştırılmazsa, pompa otomatik olarak kapanır. Bu, temizlik işinizi geleneksel yöntemlere göre daha hızlı yapabileceğiniz ve aynı zamanda düşük su tüketiminiz olduğu anlamına gelir.
Modele bağlı olarak, özel kullanım için Kärcher yüksek basınçlı temizleyiciler, 230 ile 600 l / saat arasında bir akış hızına sahiptir (karşılaştırma için: Bir bahçe hortumundan saatte yaklaşık 3.500 litre su akmaktadır.). Yüksek basınçlı temizleyici, cüzdanınız ve çevre için tasarruf sağlar.
Kärcher, temizlenecek nesneye 12 ila 40 cm arasında bir mesafe önermektedir.
Tabanca ekranındaki wireless ve Bluetooth bağlantısını kontrol edin. Simgelerden biri veya her ikisi yanıp sönüyorsa veya görüntülenmiyorsa tabancayı yeniden eşleştirin.
Aksesuarlar & Deterjanlar
Hayır. Deterjanın, amaçlandığı gibi kullanıldığında ve saklandığında maruz kaldığı sıcaklığın çok üzerinde bir kaynama noktası vardır.
Cihazınız için uygun aksesuarları kaercher.com adresindeki Kärcher aksesuar bulucumuzda, çevrimiçi mağazamızda veya uzman mağazalarda bulabilirsiniz.
Kärcher deterjanları çevreye, insanlara veya hayvanlara karşı zararlı değildir, ancak deterjanları konsantre halde veya deterjanla karıştırılmış su içinde içmemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
Kärcher deterjanları çevre dostudur, biyolojik olarak parçalanabilir ve ürünlerimiz için özel olarak geliştirilmiştir. Diğer deterjan markalarının makinelerimiz ile kullanımında temizlik etkinliğini garanti edemeyiz. Ağartıcıyı asla yüksek basınçlı bir temizleyici ile kullanmayın!
Bakım & Onarım
İki AAA pil gereklidir. Pil bölmesi açılıncaya kadar tabanca kapağının sağındaki ve solundaki sürgüye basın.
Doğru kullanıldığında Kärcher yüksek basınçlı temizleyiciler bakım gerektirmez.
Yedek parçalar Kärcher ana sayfasından veya lisanslı bayilerden satın alınabilir.
Cihazı su kaynağından ayırın. Cihazı açın ve cihazdan daha fazla su çıkmayana kadar tabanca koluna basın. Cihazı kapatın ve cihaz üzerindeki aksesuarları, yüksek basınç hortumunu ve kabloları istifleyin. Cihaz, kış aylarında sıcaklığa karşı korumalı bir yerde saklanmalıdır.
Yüksek basınçlı temizleyici soğuktan korunan kuru bir yerde saklanmalıdır, örn. bir garajda. Temizlikten sonra cihaz kapatılmalı ve yüksek basınç tabancası cihazdan çıkartılarak su basıncı alınmalıdır. Püskürtme mızrakları, yüksek basınç hortumu ve kablo cihaz üzerine yerleştirilmelidir.
Cihazın su bağlantısını elinizle sökünüz, eleği düz uçlu bir pense ile dışarı çekiniz ve akan su altında temizleyiniz. Ardından süzgeci tekrar yerleştirin ve su bağlantısını vidalayın.
Sorun Giderme
Kärcher, müşterilerine satın alma tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarını karşılamak için 2 yıllık garanti vermektedir. Satın alma kanıtı bir garanti sertifikası görevi görür. Cihazınızı amacının dışında bir amaç için kullanırsanız (örneğin, Ev ve Bahçe cihazının ticari kullanımı) ve cihazınızı açarsanız veya onarımları kendiniz yaparsanız, garantinizin geçersiz olacağını lütfen unutmayın.
Çevrimiçi onarım siparişinizi yalnızca birkaç adımda gönderin:
- MyKärcher müşteri portalına kaydolun.
- Çevrimiçi onarım siparişini doldurun; Sizden aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız olacak:
Cihaz bilgileriniz
Garanti bilgileriniz: Garanti süresi dışındaki onarımlarda, size hemen onarım fiyatını göstereceğiz (açık durum).
- Onarım belgelerini yazdırın ve arızalı cihazla birlikte bize gönderin. Kullanışlı toplama hizmetimizi kullanma veya paketi en yakın GLS paket mağazasına bırakma seçeneğine sahipsiniz.
MyKärcher müşteri portalında onarımınızla ilgili düzenli durum güncellemeleri alacaksınız.
Ayrıca servis ortaklarımızdan biriyle de iletişime geçebilirsiniz,
Almanya'nın her yerinde sizin için orada bulunanlar (bölgeniz dahil). Servis ortağı daha sonra cihazınızı inceleyecek ve size onarım maliyetleri hakkında ayrıntılar verecektir. Servis ortaklarımızdaki onarım maliyetleri sabit fiyatımızdan farklı olabilir.
Daha fazla bilginin yanı sıra genel hüküm ve garanti koşulları
Kärcher servis portalı bağlantısını doğrudan SSS bölümünde bulacaksınız.
Cihazı açın ve tabancayı çıkarın; cihaz başlamalıdır. Aksi takdirde, tip plakasında belirtilen gerilimin güç kaynağının gerilimine karşılık gelip gelmediğini kontrol edin. Alternatif olarak, şebeke fişinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Uzun bir kullanım süresinden sonra, motor aşırı ısınabilir ve 60 dakikalık bir soğuma aşamasına ihtiyaç duyabilir.
Zayıf bir şebeke nedeniyle veya bir uzatma kablosu kullanıldığında voltaj düşüşü yaşanabilir. Çözüm: Çalıştırırken önce yüksek basınç tabancasındaki kola basın ve ardından cihazı açın.
Bu sorunun 4 nedeni olabilir:
- Cihaz çok az su alıyor: Bu durumda, su beslemesini kontrol edin.
- Su filtresi kirli: Su filtresini temizleyin.
- Cihazda hava var: Cihazı, bağlı bir püskürtme borusu olmadan en fazla 2 dakika çalıştırın, yüksek basınçlı tabancaya basın ve yüksek basınçlı tabancadan kabarcıksız su çıkıncaya kadar bekleyin. Ardından püskürtme borusunu bağlayın.
- Vakumlama işlemleri sırasında maks. kullanım kılavuzundaki emme yüksekliği (bkz. "Teknik veriler" bölümü).
Püskürtme borusunu tabancadan ayırın ve musluk suyuyla durulayın; kir birikmiş olabilir. Alternatif olarak, püskürtme borusundaki nozulu ince bir iğne ile temizleyin.
Cihaz teknik nedenlerle az miktarda sızıntı yapıyor. Sızıntı ciddi ise yetkili Müşteri Hizmetlerini arayın.
Lütfen pillerin şarj durumunu kontrol edin. Alternatif olarak, yüksek basınçlı temizleyiciyle eşleştirmeyi tekrar gerçekleştirin; "Silahımı cihazla nasıl eşleştirebilirim?" SSS bölümüne bakın.
Cihazı en az 60 saniye boyunca şebekeden ayırın ve ardından tabancada eşleştirme işlemini yeniden başlatın; "Silahımı cihazla nasıl eşleştirebilirim?" SSS bölümüne bakın.
Kullandığınız suyun temiz olduğunu ve yüksek basınçlı temizleyicinin yeterince su aldığını kontrol edin. Alternatif olarak, takılı su filtresini tıkanmalara karşı kontrol edin.
Tekerlekleri çıkarın, temizleyin ve yeniden takın. Bu işe yaramazsa, tekerlek bağlantısının herhangi bir parçasının kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
Tabancadaki pilin bitip bitmediğini kontrol edin. Bu yardımcı olmazsa, lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Cihazı hemen kapatın ve Müsteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Cihazı kapatın ve Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
K 2 ve K 3 için teleskopik tutamak kolayca takılabilir. K 4, K 5 ve K 7 için lütfen Destek ile iletişime geçin.
3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusunu "MIX" deterjan püskürtme ucu ayarına çevirin. Ayrıca, Plug ‘n’ Clean deterjan şişesinin, deterjan bağlantısındaki açıklık aşağı bakacak şekilde doğru şekilde oturup oturmadığını da kontrol edin.
