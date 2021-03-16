Kärcher Ev & Bahçe Aplikasyonu
Kärcher Home & Garden uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzu kullanarak tamamen farklı cihazları kolayca kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve akıllı servislere erişebilirsiniz. WOW! Oldukça akıllı, değil mi?
APLİKASYON İLE HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN
İster pencereleri ya da verandayı ister arabayı temizliyor olun, Kärcher Ev & Bahçe uygulaması her şeyi daha basit hale getirir. Uygulama sadece akıllı yardımcılarınızı kontrol etmenize izin vermez, aynı zamanda yeni cihazlar için ilk başlangıcın her adımında size yardımcı olur ve birçok ek hizmete erişmenizi sağlar. Örneğin Kärcher uygulama danışmanı, Smart Control basınçlı yıkayıcılar ile en sevdiğiniz eşyalarınızın nazikçe ve etkili bir şekilde ilk günkü gibi olmasına yardımcı olurken, kazara hasarın nasıl önleneceğini gösterir.
Fark Yaratan Avantajlar
- Akıllı telefonunuzu kullanarak cihazları kontrol edin.
- Daha nazik ve daha verimli temizlik.
- Kullanım hatalarını ve kaza sonucu hasarları önleyin.
- Aksesuarları ve deterjanı doğrudan aplikasyon üzerinden sipariş edin.
Kurulum
Ürün için tüm ürün ayrıntıları ve kurulum ipuçları.
SMART CONTROL
Temizlikte Uzmanlaşın
Kärcher'in akıllı uygulama danışmanı ile temizlik her zaman bir zevk. Ev & Bahçe uygulaması, bisikletinizi temizlerken en iyi temizlik sonuçlarını nasıl elde edeceğinize dair adım adım talimatlar verebilir. Örneğin Smart Control basınçlı yıkayıcılar kullanarak. Bunu yaparken, uygulama kazara hasar görmesini önlemek için basınç ayarlarını otomatik olarak basınçlı yıkayıcıya gönderir. Bunu, Kärcher'in basınç gücü ve kapsamlı uzmanlığı ile, kirlerin gerçekten hiç şansı yok!
SMART GARDEN
Kärcher'in Alexa aracılığıyla hava durumu verilerini ve sesli kontrolü birleştiren ilk akıllı sulama sistemi
Kärcher Sulama Sistemi Duo Smart Kit, bahçenizi sihirli bir şekilde bitkiler için mükemmel sulanmış bir cennete dönüştürür. Sistem tamamen otomatiktir ve bitkilerinizi gerçekten ihtiyaç duyduklarında sulamak için hava durumu verileri analizini kullanır - bu da hem paradan tasarruf etmenizi sağlar hem de çevre dostu kullanıma yardımcı olur. Doğaçlama sulama? Sorun değil! Kärcher'in Alexa becerisini kullanarak ona talimat bile verebilirsiniz. Ayrıca Kärcher Ev & Bahçe uygulaması size ihtiyacınız olan tüm bilgileri verir ve sulama ayarlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde özel gereksinimlerinize göre yapılandırmanıza olanak tanır. Büyülü, değil mi?
Sürekli bağlantılı bir ev ve bahçe
Ağ Geçidi, 30 adede kadar akıllı bahçe ürününü ev kablosuz ağınıza bağlamak için bir kablosuz protokol kullanır. Kurulduktan sonra günün her saati arka planda çalışır. Kullanılan kablosuz protokol, düşük güç tüketimi ve yüksek menzili (100 m'ye kadar) nedeniyle bahçe uygulamaları için mükemmeldir.
SMART HOME
Süpürmede akıllı yaklaşım
RC 3, evinizin her yerinin temiz tutulmasını sağlar ve bu süreçte size bolca zaman kazandırır. Tek yapmanız gereken RoboCleaner'ı programlamak veya başlatmaktır ve tüm işi o halleder. Elektrikli süpürge, ev ağınızdaki bir uygulama kullanılarak veya cihazın üzerindeki düğme aracılığıyla çalıştırılabilir. Akıllı telefon ve tablet için kullanıcı dostu uygulama ile hem geniş alanların hem de belirli noktaların temizliğini programlayabilir ve bu prosedürleri otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Uygulamayı Nereden İndirebilriim?
Evinizdeki tüm akıllı cihazlarınızı kontrol etmek için Kärcher Ev & Bahçe uygulamasını kullanabilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirin.
Sıkça Sorulan Sorular
SSS Smart Home
Burada Smart Home ürünlerimizle ilgili Sık Sorulan Sorular bölümünü bulabilirsiniz.
SSS Smart Garden
Burada Smart Garden ürünlerimizle ilgili Sık Sorulan Sorular bölümünü bulabilirsiniz.
SSS Smart Control
Burada Smart Control ürünlerimizle ilgili Sık Sorulan Sorular bölümünü bulabilirsiniz.