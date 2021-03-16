Kärcher Ev & Bahçe Aplikasyonu

Kärcher'in Alexa aracılığıyla hava durumu verilerini ve sesli kontrolü birleştiren ilk akıllı sulama sistemi

Kärcher Sulama Sistemi Duo Smart Kit, bahçenizi sihirli bir şekilde bitkiler için mükemmel sulanmış bir cennete dönüştürür. Sistem tamamen otomatiktir ve bitkilerinizi gerçekten ihtiyaç duyduklarında sulamak için hava durumu verileri analizini kullanır - bu da hem paradan tasarruf etmenizi sağlar hem de çevre dostu kullanıma yardımcı olur. Doğaçlama sulama? Sorun değil! Kärcher'in Alexa becerisini kullanarak ona talimat bile verebilirsiniz. Ayrıca Kärcher Ev & Bahçe uygulaması size ihtiyacınız olan tüm bilgileri verir ve sulama ayarlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde özel gereksinimlerinize göre yapılandırmanıza olanak tanır. Büyülü, değil mi?