Burada Smart Garden ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruları bulabilirsiniz.

Smart Kärcher sistemi, kendi İnternet bağlantınızı kurmak için kullandığınız normal kablosuz ağ yönlendiricisiyle çalışır (kablosuz ağ 802.11 b / g / n). Bir kablosuz ağ erişim noktası üzerinden bağlantı kurmak da mümkündür. Kablosuz ağ üzerinden iletilen verileri WPA2 ile kodlayan bir yönlendirici kullanmanızı öneririz. Bu, cihazlar, cep telefonunuz ve bulut arasında alınıp verilen tüm verilerin her zaman kodlanmasını ve dolayısıyla güvenli olmasını sağlar.