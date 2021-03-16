Burada Smart Garden ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruları bulabilirsiniz.
Sistemde bulunan cihazlar (Water Controller Duo Smart ve Gateway) bahçenizin sulamasının kontrolünden sorumludur. Gerçek sulamayı yapmak için klasik cırt cırt sistemi ile donatılmış herhangi bir ürünü bağlayabilirsiniz: Bunlar şunları içerir:
Kärcher Yağmur Sistemindeki fıskiyeler, damlama hortumları veya mikro sulama bileşenleri.
Ağ Geçidi, akıllı Kärcher sisteminin merkezi arayüzüdür. Bireysel akıllı cihazlar, kablosuz ağ üzerinden Kärcher Cloud'a bağlanan Ağ Geçidine radyo aracılığıyla bağlanır. Bu konfigürasyonlar, akıllı Kärcher sistemine geniş bir ürün yelpazesi sunar. Sisteme Kärcher Home & Garden uygulaması aracılığıyla erişilir.
Su Kontrol Cihazı Duo Smart ve Ağ Geçidi, kablosuz bir ağ üzerinden İnternete bağlanmalıdır. Akıllı telefonunuz ayrıca bir İnternet bağlantısı gerektirir. Ancak, bunun bir kablosuz ağ tarafından sağlanması zorunlu değildir.
Smart Kärcher sistemi, kendi İnternet bağlantınızı kurmak için kullandığınız normal kablosuz ağ yönlendiricisiyle çalışır (kablosuz ağ 802.11 b / g / n). Bir kablosuz ağ erişim noktası üzerinden bağlantı kurmak da mümkündür. Kablosuz ağ üzerinden iletilen verileri WPA2 ile kodlayan bir yönlendirici kullanmanızı öneririz. Bu, cihazlar, cep telefonunuz ve bulut arasında alınıp verilen tüm verilerin her zaman kodlanmasını ve dolayısıyla güvenli olmasını sağlar.
Bireysel akıllı cihazlar, ağ geçidine radyo frekansı aracılığıyla bağlanır ve koşullar uygunsa 100 m'ye kadar bir menzile ulaşabilir.
Smart Kärcher cihazları ile Ağ Geçidi arasındaki veriler, Zigbee radyo protokolleri aracılığıyla iletilir. Her cihaza benzersiz bir anahtar atandığından, üçüncü şahıslar bunlara erişemez.
Ağ Geçidi, uygulama ve Kärcher bulutu arasındaki veriler, SSL şifreleme protokolleri aracılığıyla iletilir. SSL, iletilen tüm veriler için son derece güvenli bir şifrelenmiş iletişim bağlantısı sağlayan, uluslararası olarak tanınan bir şifreleme sistemidir.
Her Smart Kärcher cihazı, kurulum aşamasında benzersiz bir QR koduyla tanınır. Bu, aynı anda birden fazla akıllı Kärcher sistemi kurulduğunda cihazların yanlış tanımlanmasını önler.
Hayır, aynı alanda birden fazla akıllı Kärcher sistemi kullanılabilir.
Bir Ağ Geçidine en fazla 30 cihaz bağlanabilir.
Smart Kärcher sistemini kullanmak için Kärcher Ev & Bahçe uygulamasına kaydolmanız gerekir. Bireysel cihazlar daha sonra uygulamadaki hesabınıza bağlanır, böylece tüm sistemi akıllı telefonunuzdan rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
İnternete bağlıysanız, uygulama aracılığıyla istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden vanalarınızın durumunu ve sulama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.
Cihaz üzerindeki aça tuşunu manuel olarak açtıktan sonra maksimum 90 dakika sonra otomatik olarak tekrar kapanacaktır. Ayrıca uygulama aracılığıyla tercih ettiğiniz bir kapanış saati de belirtebilirsiniz.
Smart Kärcher sistemi, Kärcher veya diğer markaların mevcut sulama elemanları (örn. Fıskiyeler veya sulama sistemleri) ile birleştirilebilir. Şu anda sulamayla ilgili olmayan diğer akıllı ürünler bağlanamamaktadır.
Şu anda Smart Kärcher sistemi diğer Smart ev sistemlerine bağlanamıyor.
