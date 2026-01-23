SC 1

Özellikler ve faydalar
Buharlı Temizlik Makinesi SC 1: Güçlü 3,0 bar buhar basıncı
Her türlü kiri kolaylıkla temizler – ulaşılması zor alanlarda dahi.
Buharlı Temizlik Makinesi SC 1: Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay
Bu cihaz, erişim kolaylığı sağlamak için kullanım yerinde saklanabilir.
Buharlı Temizlik Makinesi SC 1: Cihaz üzerinde çocuk kilidi
Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Test sertifikası¹⁾ % 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) approx. 20
Isı çıkışı (W) 1200
Maksimum buhar basıncı (Bar) max. 3
Kablo uzunluğu (m) 4
Isınma süresi (dk) 3
Kazan kapasitesi (l) 0,2
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 1,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 321 x 127 x 186

Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.

Scope of supply

  • Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
  • Detay başlığı
  • El aleti
  • Basınç nozülü
  • Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
  • Ölçüm kabı: 200 ml

Ekipman

  • Çocuk emniyet kilidi
  • Emniyet valfi
Buharlı Temizlik Makinesi SC 1
Uygulama alanları
  • Bağlantı Parçaları
  • Lavabolar
  • Duvar fayansları
Aksesuarlar