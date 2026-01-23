SC 1
Özellikler ve faydalar
Güçlü 3,0 bar buhar basıncıHer türlü kiri kolaylıkla temizler – ulaşılması zor alanlarda dahi.
Küçük, kullanışlı ve saklaması kolayBu cihaz, erişim kolaylığı sağlamak için kullanım yerinde saklanabilir.
Cihaz üzerinde çocuk kilidiKilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 20
|Isı çıkışı (W)
|1200
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|3
|Kazan kapasitesi (l)
|0,2
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|321 x 127 x 186
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Basınç nozülü
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Ölçüm kabı: 200 ml
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
Uygulama alanları
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları