SC 1 EasyFix
Kompakt SC 1 2'si 1 arada EasyFix buharlı paspas, hızlı, kimyasal madde içermeyen ara temizlik için idealdir ve beraberindeki EasyFix başlığı sayesinde zemini bile temizleyebilir.
Kompakt Kärcher SC 1 EasyFix 2'si 1 arada buharlı paspas (zemin temizleme setiyle birlikte) evin her yerinde kullanılabilir ve hiçbir kimyasal kullanmadan temizlik yapar. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Kompakt boyutları sayesinde cihaz, hızlı ve kapsamlı ara temizlik için idealdir. İşiniz bittiğinde fazla yer kaplamadan ihtiyaç duyulan yerde saklanabilir. Armatürlerin, fayansların, ocakların, davlumbazların veya en küçük çatlak ve nişlerin temizlenmesi için güçlü buhar ve kapsamlı aksesuar yelpazesi kusursuz sonuçlar sağlar. Zemin temizleme seti EasyFix sayesinde pratik el tipi buharlı temizleyici, zemin temizliği için dönüştürülebilir. Zaman almadan etkili temizlik sağlar. İnatçı kir ve yağ birikintileri bile anında ortadan kaldırılır.
Özellikler ve faydalar
Güçlü 3,0 bar buhar basıncıHer türlü kiri kolaylıkla temizler – ulaşılması zor alanlarda dahi.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFixEtkin lamel teknolojisi sayesinde ev içindeki tüm sert zeminlerde optimal temizlik sonucu sağlar. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Küçük, kullanışlı ve saklaması kolayBu cihaz, erişim kolaylığı sağlamak için kullanım yerinde saklanabilir.
Cihaz üzerinde çocuk kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 20
|Isı çıkışı (W)
|1200
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|3
|Kazan kapasitesi (l)
|0,2
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|321 x 127 x 186
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Basınç nozülü
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
- Ölçüm kabı: 200 ml
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler