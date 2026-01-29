Kompakt Kärcher SC 1 EasyFix 2'si 1 arada buharlı paspas (zemin temizleme setiyle birlikte) evin her yerinde kullanılabilir ve hiçbir kimyasal kullanmadan temizlik yapar. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Kompakt boyutları sayesinde cihaz, hızlı ve kapsamlı ara temizlik için idealdir. İşiniz bittiğinde fazla yer kaplamadan ihtiyaç duyulan yerde saklanabilir. Armatürlerin, fayansların, ocakların, davlumbazların veya en küçük çatlak ve nişlerin temizlenmesi için güçlü buhar ve kapsamlı aksesuar yelpazesi kusursuz sonuçlar sağlar. Zemin temizleme seti EasyFix sayesinde pratik el tipi buharlı temizleyici, zemin temizliği için dönüştürülebilir. Zaman almadan etkili temizlik sağlar. İnatçı kir ve yağ birikintileri bile anında ortadan kaldırılır.