SC 1 Multi Buharlı Temizlik Makinesi
Kompakt SC 1 Multi el tipi buharlı temizleyici 30 saniyede kullanıma hazır hale gelir ve rahat, derinlemesine temizlik sağlar.
Kompakt SC 1 Multi el tipi buharlı temizleyici kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve anında derinlemesine temizliğe hazır hale gelir. Derinlemesine temizlik, sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'unu ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Cihazın kompakt ve pratik tasarımı, kullanımını konforlu hale getirir ve en küçük alanlarda bile saklamayı kolaylaştırır. SC 1 Multi, 30 saniyede kullanıma hazır hale gelir ve çıkarılabilir su deposu sayesinde yeniden doldurulması kolaydır böylece kenti taşamadan temizliğe devam edilir. Değiştirilebilir kireç çözücü kartuş, beş kat daha uzun bir ürün ömrü için otomatik kireç çözme sağlar. Kontrol panelli LED ışıklı ekran, basit ve zahmetsiz bir kullanım sağlar. Isınma, kullanıma hazır olma, buhar modu ve kartuş değişimi gibi çeşitli modlar her zaman ekranda görüntülenir. Ayrıca ek bir zemin temizliği aksesuarı alınarak bu ürünle zemin temizliği de sağlamabilir.
Özellikler ve faydalar
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
- işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
- Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 30
|Isı çıkışı (W)
|1300
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|345 x 113 x 190
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
- El aleti
Ekipman
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Uygulama alanları
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları