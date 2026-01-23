Kompakt SC 1 Multi el tipi buharlı temizleyici kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve anında derinlemesine temizliğe hazır hale gelir. Derinlemesine temizlik, sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'unu ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Cihazın kompakt ve pratik tasarımı, kullanımını konforlu hale getirir ve en küçük alanlarda bile saklamayı kolaylaştırır. SC 1 Multi, 30 saniyede kullanıma hazır hale gelir ve çıkarılabilir su deposu sayesinde yeniden doldurulması kolaydır böylece kenti taşamadan temizliğe devam edilir. Değiştirilebilir kireç çözücü kartuş, beş kat daha uzun bir ürün ömrü için otomatik kireç çözme sağlar. Kontrol panelli LED ışıklı ekran, basit ve zahmetsiz bir kullanım sağlar. Isınma, kullanıma hazır olma, buhar modu ve kartuş değişimi gibi çeşitli modlar her zaman ekranda görüntülenir. Ayrıca ek bir zemin temizliği aksesuarı alınarak bu ürünle zemin temizliği de sağlamabilir.