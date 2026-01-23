SC 1 Multi & Mop
Özellikler ve faydalar
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
- işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
- Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 30
|Isı çıkışı (W)
|1300
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|345 x 113 x 190
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix Large genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
- El aleti
- Zemin başlığı: EasyFix Large
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler