Teknik veriler

Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) approx. 30 Isı çıkışı (W) 1300 Kablo uzunluğu (m) 5 Isınma süresi (dk) 0,5 Tank kapasitesi (ml) 200 Faz sayısı (Fh) 1 Motor Gücü (V) 220 / 240 Frekans ( Hz ) 50 / 60 Renk Beyaz Aksesuarsız ağırlık (kg) 1,6 Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,1 Boyutlar (U x G x Y) (mm) 345 x 113 x 190

Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'

*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.