SC 1 Multi & Mop

Özellikler ve faydalar
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
  • işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
  • Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Teknik özellikler

Teknik veriler

Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) approx. 30
Isı çıkışı (W) 1300
Kablo uzunluğu (m) 5
Isınma süresi (dk) 0,5
Tank kapasitesi (ml) 200
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 1,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 345 x 113 x 190

Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.

Scope of supply

  • EasyFix Large genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
  • Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
  • Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
  • El aleti
  • Zemin başlığı: EasyFix Large
  • Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m

Ekipman

  • Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 Multi & Mop
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Bağlantı Parçaları
  • Lavabolar
  • Duvar fayansları
  • Pencereler ve cam yüzeyler
