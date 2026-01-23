Hijyenik buharla kirin üstesinden gelin: Kärcher SC 1 Upright, kapalı sert zeminleri zahmetsizce ve endişe duymadan temizler. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, sert yüzeylerdeki tüm virüslerin¹⁾ %99,999'unu ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Açın ve başlayın: Buharlı temizleyici yalnızca 30 saniye içinde ısıtılır ve kullanıma hazır hale gelir. Temiz su deposu doldurmak için kolaylıkla çıkarılabilir. Cihazda bulunan kireç çözücü kartuşlu otomatik kireç çözme fonksiyonu, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlar. Cırt cırtlı bağlantı sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tırnağa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. Buharlı temizleyiciyi park etmek ve yere koymak da çok kullanışlıdır: İnce ve hafif cihaz kendi başına dik durur.