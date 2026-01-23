SC 1 Upright
Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.
Hijyenik buharla kirin üstesinden gelin: Kärcher SC 1 Upright, kapalı sert zeminleri zahmetsizce ve endişe duymadan temizler. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, sert yüzeylerdeki tüm virüslerin¹⁾ %99,999'unu ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Açın ve başlayın: Buharlı temizleyici yalnızca 30 saniye içinde ısıtılır ve kullanıma hazır hale gelir. Temiz su deposu doldurmak için kolaylıkla çıkarılabilir. Cihazda bulunan kireç çözücü kartuşlu otomatik kireç çözme fonksiyonu, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlar. Cırt cırtlı bağlantı sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tırnağa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. Buharlı temizleyiciyi park etmek ve yere koymak da çok kullanışlıdır: İnce ve hafif cihaz kendi başına dik durur.
Özellikler ve faydalar
Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığı
- Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
- Kartuş filtre sayesinde kireç sudan otomatik olarak arındırılır
- işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
- Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|30
|Isı çıkışı (W)
|1300
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,2
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|314 x 147 x 1197
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix Large genel zemin temizleme bezi: 2 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix Large
Ekipman
- Emniyet valfi
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Sert zeminler