SC 2 Deluxe
Çalışma modunu gösteren aydınlatmalı LED halkalı kompakt SC 2 Deluxe, kimyasal madde içermeyen buharlı temizlik için giriş seviyesi modeldir. Evdeki tüm sert yüzeyler için idealdir.
Kompakt ve hafif SC 2 Deluxe giriş seviyesi buharlı temizleyici, buhar yoğunluğunu yüzeye ve kir seviyesine uyarlamak için iki aşamalı buhar düzenlemesi sağlar. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu tamamen kimyasal madde olmadan temizler. SC 2 Deluxe, yenilikçi aydınlatmalı LED halkası aracılığıyla çalışma modunu herhangi bir zamanda görüntüleyebilir. Aksesuarlar aksesuar çantasında saklanabilir. Esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. Çeşitli aksesuarların kullanılmasıyla fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve en küçük boşluklar dahi hijyenik bir şekilde temizlenir. İnatçı kirler bile güvenilir bir şekilde temizlenebilir.
Özellikler ve faydalar
Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranıKırmızı cihazın hala ısınmakta olduğunu, yeşil ise cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFixEtkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Düzenli aksesuar saklama ve park yeriAksesuarlar tamamen uzun bir aksesuar çantasında saklanabilir.(iki uzatma borusu dahil) veya alternatif olarak cihazın içerisinde tutulabilinir.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
- Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Çok işlevli aksesuarlar
- Farklı zemin başlığı seçenekleriyle, farklı yüzeylerde her türlü temizlik görevlerini yerine getirir
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.99'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 75
|Isı çıkışı (W)
|1500
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3,2
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|6,5
|Kazan kapasitesi (l)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|304 x 231 x 287
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- Aksesuar çantası SC1
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- aralık fırçası
- Zemin başlığı: EasyFix
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Fayans araları