Kompakt ve hafif SC 2 Deluxe giriş seviyesi buharlı temizleyici, buhar yoğunluğunu yüzeye ve kir seviyesine uyarlamak için iki aşamalı buhar düzenlemesi sağlar. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu tamamen kimyasal madde olmadan temizler. SC 2 Deluxe, yenilikçi aydınlatmalı LED halkası aracılığıyla çalışma modunu herhangi bir zamanda görüntüleyebilir. Aksesuarlar aksesuar çantasında saklanabilir. Esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. Çeşitli aksesuarların kullanılmasıyla fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve en küçük boşluklar dahi hijyenik bir şekilde temizlenir. İnatçı kirler bile güvenilir bir şekilde temizlenebilir.