Kullanımı kolay SC 2 EasyFix giriş seviyesi buharlı temizleyici, buhar yoğunluğunu yüzeye ve kir seviyesine uyarlamak için iki aşamalı buhar düzenlemesi sağlar. Cihaz üzerindeki pratik aksesuar saklama alanı ve zemin başlığı için park konumu, daha rahat buharlı temizlik için kullanışlı ayrıntılardır. Esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. SC 2 EasyFix tamamen kimyasal madde kullanmadan temizler ve üniversal olarak kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadarını ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Çeşitli aksesuarların kullanılmasıyla fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve en küçük boşluklar dahi hijyenik bir şekilde temizlenir. İnatçı kirler bile güvenilir bir şekilde çıkarılır.