SC 2 Upright
SC 2 Upright buharlı temizleyiciyle, sert yüzeylerden koronavirüslerin¹⁾ %99,999'una kadar¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'u temizlenir.
Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanma: Kärcher SC 2 Upright, her türlü kapalı sert zemini, hatta ahşabı bile temizleyebilir. İki adımlı, önceden ayarlanmış, kullanımı kolay buhar akış kontrolü sayesinde, Kärcher buharlı paspas kullanılarak yapılan kapsamlı temizlik, sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve tüm tipik ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Buharlı paspas anında ısınır ve doldurulabilir ve çıkarılabilir temiz su deposuyla hemen kullanıma hazırdır. kireç çözücü kartuş. Cihazın çalışma durumu, tutma kolundaki LED'lerde görüntülenen renk kodları aracılığıyla görüntülenir. Kombinasyon mükemmel: Kirle temas etmeden daha derin temizlik ve hızlı bez değişimi için Kärcher zemin temizleme bezleri, cırt cırtlı bir bağlantı aracılığıyla EasyFix zemin başlığına sabitlenir.
Özellikler ve faydalar
Farklı yüzeylerin temizlenmesi için 2 aşamada önceden ayarlanmış buhar akış kontrolüİdeal buhar akışını ayarlamak için ahşap veya fayans için zemin kaplama sembolleri seçenekleri
Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığıEsnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buharişinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
- Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Zemin temizleme bezi için esnek derz ve cırt cırtlı sabitleme özellikli EasyFix yer başlığı
- Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları.
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 50
|Isı çıkışı (W)
|1600
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Isınma süresi (dk)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|314 x 168 x 1185
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
Ekipman
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler