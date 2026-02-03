Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanma: Kärcher SC 2 Upright, her türlü kapalı sert zemini, hatta ahşabı bile temizleyebilir. İki adımlı, önceden ayarlanmış, kullanımı kolay buhar akış kontrolü sayesinde, Kärcher buharlı paspas kullanılarak yapılan kapsamlı temizlik, sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve tüm tipik ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Buharlı paspas anında ısınır ve doldurulabilir ve çıkarılabilir temiz su deposuyla hemen kullanıma hazırdır. kireç çözücü kartuş. Cihazın çalışma durumu, tutma kolundaki LED'lerde görüntülenen renk kodları aracılığıyla görüntülenir. Kombinasyon mükemmel: Kirle temas etmeden daha derin temizlik ve hızlı bez değişimi için Kärcher zemin temizleme bezleri, cırt cırtlı bir bağlantı aracılığıyla EasyFix zemin başlığına sabitlenir.